- 자본
- 축소
트레이드:
237
이익 거래:
128 (54.00%)
손실 거래:
109 (45.99%)
최고의 거래:
86.32 USD
최악의 거래:
-85.68 USD
총 수익:
2 305.36 USD (128 580 pips)
총 손실:
-2 280.89 USD (111 219 pips)
연속 최대 이익:
8 (93.45 USD)
연속 최대 이익:
100.49 USD (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
18.95%
최대 입금량:
85.63%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.05
롱(주식매수):
237 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.10 USD
평균 이익:
18.01 USD
평균 손실:
-20.93 USD
연속 최대 손실:
7 (-102.07 USD)
연속 최대 손실:
-189.18 USD (6)
월별 성장률:
-56.52%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
45.27 USD
최대한의:
489.58 USD (36.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.65% (489.58 USD)
자본금별:
28.11% (74.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|24
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Join Grup Telegram for information :
https://t.me/cent1000affiliate
Detail Strategi EA Strong Hammer 44
•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150
리뷰 없음
