시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Official 1000 Cent
Aditya Hindami

Official 1000 Cent

Aditya Hindami
0 리뷰
20
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -40%
XMGlobal-Real 8
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
237
이익 거래:
128 (54.00%)
손실 거래:
109 (45.99%)
최고의 거래:
86.32 USD
최악의 거래:
-85.68 USD
총 수익:
2 305.36 USD (128 580 pips)
총 손실:
-2 280.89 USD (111 219 pips)
연속 최대 이익:
8 (93.45 USD)
연속 최대 이익:
100.49 USD (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
18.95%
최대 입금량:
85.63%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.05
롱(주식매수):
237 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.10 USD
평균 이익:
18.01 USD
평균 손실:
-20.93 USD
연속 최대 손실:
7 (-102.07 USD)
연속 최대 손실:
-189.18 USD (6)
월별 성장률:
-56.52%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
45.27 USD
최대한의:
489.58 USD (36.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.65% (489.58 USD)
자본금별:
28.11% (74.32 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 237
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 24
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +86.32 USD
최악의 거래: -86 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +93.45 USD
연속 최대 손실: -102.07 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Join Grup Telegram for information : 

https://t.me/cent1000affiliate

Detail Strategi EA Strong Hammer 44

•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150


리뷰 없음
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 03:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 13:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 10:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Official 1000 Cent
월별 100 USD
-40%
0
0
USD
180
USD
20
100%
237
54%
19%
1.01
0.10
USD
82%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.