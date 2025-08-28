- Wachstum
Trades insgesamt:
223
Gewinntrades:
119 (53.36%)
Verlusttrades:
104 (46.64%)
Bester Trade:
86.32 USD
Schlechtester Trade:
-85.68 USD
Bruttoprofit:
2 185.15 USD (119 485 pips)
Bruttoverlust:
-2 220.10 USD (106 154 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (93.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.49 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
18.95%
Max deposit load:
85.63%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.07
Long-Positionen:
223 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-189.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-189.18 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-66.00%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.95 USD
Maximaler:
479.26 USD (35.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.93% (479.26 USD)
Kapital:
28.11% (74.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|223
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|-35
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +86.32 USD
Schlechtester Trade: -86 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +93.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -189.18 USD
Detail Strategi EA Strong Hammer 44
•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150
