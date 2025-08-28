SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Official 1000 Cent
Aditya Hindami

Official 1000 Cent

Aditya Hindami
0 Bewertungen
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -60%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
223
Gewinntrades:
119 (53.36%)
Verlusttrades:
104 (46.64%)
Bester Trade:
86.32 USD
Schlechtester Trade:
-85.68 USD
Bruttoprofit:
2 185.15 USD (119 485 pips)
Bruttoverlust:
-2 220.10 USD (106 154 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (93.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.49 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
18.95%
Max deposit load:
85.63%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.07
Long-Positionen:
223 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-189.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-189.18 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-66.00%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.95 USD
Maximaler:
479.26 USD (35.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.93% (479.26 USD)
Kapital:
28.11% (74.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 223
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD -35
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +86.32 USD
Schlechtester Trade: -86 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +93.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -189.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Join Grup Telegram for information : 

https://t.me/cent1000affiliate

Detail Strategi EA Strong Hammer 44

•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150


Keine Bewertungen
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 03:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 13:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 10:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
Kopieren

