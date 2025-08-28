СигналыРазделы
Aditya Hindami

Official 1000 Cent

Aditya Hindami
0 отзывов
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -43%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
220
Прибыльных трейдов:
119 (54.09%)
Убыточных трейдов:
101 (45.91%)
Лучший трейд:
86.32 USD
Худший трейд:
-85.68 USD
Общая прибыль:
2 185.15 USD (119 485 pips)
Общий убыток:
-2 169.00 USD (103 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (93.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.49 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
18.95%
Макс. загрузка депозита:
85.63%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
220 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
18.36 USD
Средний убыток:
-21.48 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-189.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-189.18 USD (6)
Прирост в месяц:
-37.57%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.73 USD
Максимальная:
447.66 USD (32.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.66% (447.66 USD)
По эквити:
28.11% (74.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 220
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 16
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +86.32 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +93.45 USD
Макс. убыток в серии: -189.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Join Grup Telegram for information : 

https://t.me/cent1000affiliate

Detail Strategi EA Strong Hammer 44

•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150


