Всего трейдов:
220
Прибыльных трейдов:
119 (54.09%)
Убыточных трейдов:
101 (45.91%)
Лучший трейд:
86.32 USD
Худший трейд:
-85.68 USD
Общая прибыль:
2 185.15 USD (119 485 pips)
Общий убыток:
-2 169.00 USD (103 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (93.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.49 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
18.95%
Макс. загрузка депозита:
85.63%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
220 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
18.36 USD
Средний убыток:
-21.48 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-189.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-189.18 USD (6)
Прирост в месяц:
-37.57%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.73 USD
Максимальная:
447.66 USD (32.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.66% (447.66 USD)
По эквити:
28.11% (74.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|220
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|16
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +86.32 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +93.45 USD
Макс. убыток в серии: -189.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Join Grup Telegram for information :
https://t.me/cent1000affiliate
Detail Strategi EA Strong Hammer 44
•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150
