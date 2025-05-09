SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / InvestZone
Surya Diansyah

InvestZone

Surya Diansyah
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 73%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
68 (48.92%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (51.08%)
En iyi işlem:
228.85 USD
En kötü işlem:
-114.24 USD
Brüt kâr:
8 213.95 USD (197 403 pips)
Brüt zarar:
-5 431.61 USD (133 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (930.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
930.79 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
66.58%
Maks. mevduat yükü:
4.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
91 (65.47%)
Satış işlemleri:
48 (34.53%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
20.02 USD
Ortalama kâr:
120.79 USD
Ortalama zarar:
-76.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-605.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-605.95 USD (8)
Aylık büyüme:
9.78%
Yıllık tahmin:
118.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 091.20 USD (18.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.14% (1 091.20 USD)
Varlığa göre:
3.49% (181.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 117
USDJPY 5
GBPJPY 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
CADJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.1K
USDJPY 129
GBPJPY 66
EURJPY 263
CHFJPY 59
CADJPY 130
AUDJPY -70
NZDJPY 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 54K
USDJPY 2K
GBPJPY 1.3K
EURJPY 4K
CHFJPY 1K
CADJPY 2K
AUDJPY -914
NZDJPY 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +228.85 USD
En kötü işlem: -114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +930.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -605.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 daha fazla...
No MC Strategy!!! 

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 02:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
InvestZone
Ayda 39 USD
73%
0
0
USD
6.6K
USD
23
0%
139
48%
67%
1.51
20.02
USD
18%
1:200
