Trades insgesamt:
223
Gewinntrades:
105 (47.08%)
Verlusttrades:
118 (52.91%)
Bester Trade:
228.85 USD
Schlechtester Trade:
-114.24 USD
Bruttoprofit:
13 083.56 USD (315 337 pips)
Bruttoverlust:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (1 074.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 074.86 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
63.55%
Max deposit load:
4.87%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.79
Long-Positionen:
148 (66.37%)
Short-Positionen:
75 (33.63%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
18.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
124.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-75.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-605.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-605.95 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-1.02%
Jahresprognose:
-12.41%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 091.20 USD (18.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.66% (898.32 USD)
Kapital:
4.40% (179.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.2K
|EURJPY
|366
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|176
|CHFJPY
|25
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|-59
|NZDJPY
|176
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|78K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|1K
|CADJPY
|0
|AUDJPY
|-914
|NZDJPY
|3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +228.85 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 074.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -605.95 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
noch 282 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
No MC Strategy!!!
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
Announcement :
This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980
Keine Bewertungen
