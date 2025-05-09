SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / InvestZone
Surya Diansyah

InvestZone

Surya Diansyah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
1 / 2K USD
Wachstum seit 2025 111%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
223
Gewinntrades:
105 (47.08%)
Verlusttrades:
118 (52.91%)
Bester Trade:
228.85 USD
Schlechtester Trade:
-114.24 USD
Bruttoprofit:
13 083.56 USD (315 337 pips)
Bruttoverlust:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (1 074.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 074.86 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
63.55%
Max deposit load:
4.87%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.79
Long-Positionen:
148 (66.37%)
Short-Positionen:
75 (33.63%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
18.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
124.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-75.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-605.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-605.95 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-1.02%
Jahresprognose:
-12.41%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 091.20 USD (18.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.66% (898.32 USD)
Kapital:
4.40% (179.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 185
EURJPY 8
USDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
CADJPY 4
AUDJPY 4
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.2K
EURJPY 366
USDJPY 204
GBPJPY 176
CHFJPY 25
CADJPY 9
AUDJPY -59
NZDJPY 176
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 78K
EURJPY 4.8K
USDJPY 2.5K
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 1K
CADJPY 0
AUDJPY -914
NZDJPY 3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +228.85 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 074.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -605.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
No MC Strategy!!! 

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.

Announcement : 

This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980

Keine Bewertungen
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 01:11 2025.12.11 01:11:05  

This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.

2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.76% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.88% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 02:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
