Surya Diansyah

InvestZone

Surya Diansyah
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 39 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 111%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
223
이익 거래:
105 (47.08%)
손실 거래:
118 (52.91%)
최고의 거래:
228.85 USD
최악의 거래:
-114.24 USD
총 수익:
13 083.56 USD (315 337 pips)
총 손실:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
연속 최대 이익:
6 (1 074.86 USD)
연속 최대 이익:
1 074.86 USD (6)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
60.00%
최대 입금량:
4.87%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.79
롱(주식매수):
148 (66.37%)
숏(주식차입매도):
75 (33.63%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
18.54 USD
평균 이익:
124.61 USD
평균 손실:
-75.83 USD
연속 최대 손실:
8 (-605.95 USD)
연속 최대 손실:
-605.95 USD (8)
월별 성장률:
3.48%
연간 예측:
42.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 091.20 USD (18.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.66% (898.32 USD)
자본금별:
4.40% (179.68 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 185
EURJPY 8
USDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
CADJPY 4
AUDJPY 4
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3.2K
EURJPY 366
USDJPY 204
GBPJPY 176
CHFJPY 25
CADJPY 9
AUDJPY -59
NZDJPY 176
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 78K
EURJPY 4.8K
USDJPY 2.5K
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 1K
CADJPY 0
AUDJPY -914
NZDJPY 3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +228.85 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 074.86 USD
연속 최대 손실: -605.95 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 더...
No MC Strategy!!! 

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.

Announcement : 

This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Copiers please move to my 2nd account (InvestZone 2).
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980

리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:23 2026.01.02 01:23:09  

Copier please move to my 2nd account (InvestZone 2) : https://www.mql5.com/en/signals/2346980

2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 01:11 2025.12.11 01:11:05  

This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.

2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.76% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.88% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
