- 자본
- 축소
트레이드:
223
이익 거래:
105 (47.08%)
손실 거래:
118 (52.91%)
최고의 거래:
228.85 USD
최악의 거래:
-114.24 USD
총 수익:
13 083.56 USD (315 337 pips)
총 손실:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
연속 최대 이익:
6 (1 074.86 USD)
연속 최대 이익:
1 074.86 USD (6)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
60.00%
최대 입금량:
4.87%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.79
롱(주식매수):
148 (66.37%)
숏(주식차입매도):
75 (33.63%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
18.54 USD
평균 이익:
124.61 USD
평균 손실:
-75.83 USD
연속 최대 손실:
8 (-605.95 USD)
연속 최대 손실:
-605.95 USD (8)
월별 성장률:
3.48%
연간 예측:
42.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 091.20 USD (18.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.66% (898.32 USD)
자본금별:
4.40% (179.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.2K
|EURJPY
|366
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|176
|CHFJPY
|25
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|-59
|NZDJPY
|176
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|78K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|1K
|CADJPY
|0
|AUDJPY
|-914
|NZDJPY
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +228.85 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 074.86 USD
연속 최대 손실: -605.95 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
No MC Strategy!!!
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
Announcement :
This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Copiers please move to my 2nd account (InvestZone 2).
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980
