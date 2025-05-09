- Incremento
Total de Trades:
223
Transacciones Rentables:
105 (47.08%)
Transacciones Irrentables:
118 (52.91%)
Mejor transacción:
228.85 USD
Peor transacción:
-114.24 USD
Beneficio Bruto:
13 083.56 USD (315 337 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (1 074.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 074.86 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
63.55%
Carga máxima del depósito:
4.87%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.79
Transacciones Largas:
148 (66.37%)
Transacciones Cortas:
75 (33.63%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
18.54 USD
Beneficio medio:
124.61 USD
Pérdidas medias:
-75.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-605.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-605.95 USD (8)
Crecimiento al mes:
-2.97%
Pronóstico anual:
-36.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 091.20 USD (18.14%)
Reducción relativa:
De balance:
19.66% (898.32 USD)
De fondos:
4.40% (179.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.2K
|EURJPY
|366
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|176
|CHFJPY
|25
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|-59
|NZDJPY
|176
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|78K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|1K
|CADJPY
|0
|AUDJPY
|-914
|NZDJPY
|3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +228.85 USD
Peor transacción: -114 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1 074.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -605.95 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No MC Strategy!!!
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
Announcement :
This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980
No hay comentarios
