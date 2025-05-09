シグナルセクション
Surya Diansyah

InvestZone

Surya Diansyah
レビュー0件
信頼性
35週間
1 / 2K USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 111%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
223
利益トレード:
105 (47.08%)
損失トレード:
118 (52.91%)
ベストトレード:
228.85 USD
最悪のトレード:
-114.24 USD
総利益:
13 083.56 USD (315 337 pips)
総損失:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 074.86 USD)
最大連続利益:
1 074.86 USD (6)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
63.55%
最大入金額:
4.87%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.79
長いトレード:
148 (66.37%)
短いトレード:
75 (33.63%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
18.54 USD
平均利益:
124.61 USD
平均損失:
-75.83 USD
最大連続の負け:
8 (-605.95 USD)
最大連続損失:
-605.95 USD (8)
月間成長:
-1.02%
年間予想:
-12.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 091.20 USD (18.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.66% (898.32 USD)
エクイティによる:
4.40% (179.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 185
EURJPY 8
USDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
CADJPY 4
AUDJPY 4
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.2K
EURJPY 366
USDJPY 204
GBPJPY 176
CHFJPY 25
CADJPY 9
AUDJPY -59
NZDJPY 176
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 78K
EURJPY 4.8K
USDJPY 2.5K
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 1K
CADJPY 0
AUDJPY -914
NZDJPY 3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +228.85 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 074.86 USD
最大連続損失: -605.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 より多く...
No MC Strategy!!! 

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.

Announcement : 

This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980

レビューなし
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 01:11 2025.12.11 01:11:05  

This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.

2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.76% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.88% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 02:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
