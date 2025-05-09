- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
223
利益トレード:
105 (47.08%)
損失トレード:
118 (52.91%)
ベストトレード:
228.85 USD
最悪のトレード:
-114.24 USD
総利益:
13 083.56 USD (315 337 pips)
総損失:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 074.86 USD)
最大連続利益:
1 074.86 USD (6)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
63.55%
最大入金額:
4.87%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.79
長いトレード:
148 (66.37%)
短いトレード:
75 (33.63%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
18.54 USD
平均利益:
124.61 USD
平均損失:
-75.83 USD
最大連続の負け:
8 (-605.95 USD)
最大連続損失:
-605.95 USD (8)
月間成長:
-1.02%
年間予想:
-12.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 091.20 USD (18.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.66% (898.32 USD)
エクイティによる:
4.40% (179.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.2K
|EURJPY
|366
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|176
|CHFJPY
|25
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|-59
|NZDJPY
|176
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|78K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|1K
|CADJPY
|0
|AUDJPY
|-914
|NZDJPY
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +228.85 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 074.86 USD
最大連続損失: -605.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
No MC Strategy!!!
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
Announcement :
This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
39 USD/月
111%
1
2K
USD
USD
0
USD
USD
35
0%
223
47%
64%
1.46
18.54
USD
USD
20%
1:200