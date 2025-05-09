- Прирост
Всего трейдов:
223
Прибыльных трейдов:
105 (47.08%)
Убыточных трейдов:
118 (52.91%)
Лучший трейд:
228.85 USD
Худший трейд:
-114.24 USD
Общая прибыль:
13 083.56 USD (315 337 pips)
Общий убыток:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 074.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 074.86 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
63.55%
Макс. загрузка депозита:
4.87%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.79
Длинных трейдов:
148 (66.37%)
Коротких трейдов:
75 (33.63%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
18.54 USD
Средняя прибыль:
124.61 USD
Средний убыток:
-75.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-605.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-605.95 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.66%
Годовой прогноз:
-20.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 091.20 USD (18.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.66% (898.32 USD)
По эквити:
4.40% (179.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.2K
|EURJPY
|366
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|176
|CHFJPY
|25
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|-59
|NZDJPY
|176
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|78K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|1K
|CADJPY
|0
|AUDJPY
|-914
|NZDJPY
|3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +228.85 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 074.86 USD
Макс. убыток в серии: -605.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
No MC Strategy!!!
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
Announcement :
This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980
