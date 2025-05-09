- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
223
盈利交易:
105 (47.08%)
亏损交易:
118 (52.91%)
最好交易:
228.85 USD
最差交易:
-114.24 USD
毛利:
13 083.56 USD (315 337 pips)
毛利亏损:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
最大连续赢利:
6 (1 074.86 USD)
最大连续盈利:
1 074.86 USD (6)
夏普比率:
0.19
交易活动:
63.55%
最大入金加载:
4.87%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.79
长期交易:
148 (66.37%)
短期交易:
75 (33.63%)
利润因子:
1.46
预期回报:
18.54 USD
平均利润:
124.61 USD
平均损失:
-75.83 USD
最大连续失误:
8 (-605.95 USD)
最大连续亏损:
-605.95 USD (8)
每月增长:
-4.85%
年度预测:
-58.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 091.20 USD (18.14%)
相对跌幅:
结余:
19.66% (898.32 USD)
净值:
4.40% (179.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.2K
|EURJPY
|366
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|176
|CHFJPY
|25
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|-59
|NZDJPY
|176
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|78K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|1K
|CADJPY
|0
|AUDJPY
|-914
|NZDJPY
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +228.85 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 074.86 USD
最大连续亏损: -605.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
No MC Strategy!!!
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
Announcement :
This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
111%
1
2K
USD
USD
0
USD
USD
35
0%
223
47%
64%
1.46
18.54
USD
USD
20%
1:200