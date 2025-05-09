信号部分
信号 / MetaTrader 4 / InvestZone
Surya Diansyah

InvestZone

Surya Diansyah
0条评论
可靠性
35
1 / 2K USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 111%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
223
盈利交易:
105 (47.08%)
亏损交易:
118 (52.91%)
最好交易:
228.85 USD
最差交易:
-114.24 USD
毛利:
13 083.56 USD (315 337 pips)
毛利亏损:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
最大连续赢利:
6 (1 074.86 USD)
最大连续盈利:
1 074.86 USD (6)
夏普比率:
0.19
交易活动:
63.55%
最大入金加载:
4.87%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.79
长期交易:
148 (66.37%)
短期交易:
75 (33.63%)
利润因子:
1.46
预期回报:
18.54 USD
平均利润:
124.61 USD
平均损失:
-75.83 USD
最大连续失误:
8 (-605.95 USD)
最大连续亏损:
-605.95 USD (8)
每月增长:
-4.85%
年度预测:
-58.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 091.20 USD (18.14%)
相对跌幅:
结余:
19.66% (898.32 USD)
净值:
4.40% (179.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 185
EURJPY 8
USDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
CADJPY 4
AUDJPY 4
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.2K
EURJPY 366
USDJPY 204
GBPJPY 176
CHFJPY 25
CADJPY 9
AUDJPY -59
NZDJPY 176
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 78K
EURJPY 4.8K
USDJPY 2.5K
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 1K
CADJPY 0
AUDJPY -914
NZDJPY 3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +228.85 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 074.86 USD
最大连续亏损: -605.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
No MC Strategy!!! 

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.

Announcement : 

This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980

没有评论
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 01:11 2025.12.11 01:11:05  

This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.

2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.76% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.88% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 02:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
InvestZone
每月39 USD
111%
1
2K
USD
0
USD
35
0%
223
47%
64%
1.46
18.54
USD
20%
1:200
