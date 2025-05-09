- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
223
Negociações com lucro:
105 (47.08%)
Negociações com perda:
118 (52.91%)
Melhor negociação:
228.85 USD
Pior negociação:
-114.24 USD
Lucro bruto:
13 083.56 USD (315 337 pips)
Perda bruta:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 074.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 074.86 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
63.55%
Depósito máximo carregado:
4.87%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.79
Negociações longas:
148 (66.37%)
Negociações curtas:
75 (33.63%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
18.54 USD
Lucro médio:
124.61 USD
Perda média:
-75.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-605.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-605.95 USD (8)
Crescimento mensal:
-2.97%
Previsão anual:
-36.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 091.20 USD (18.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.66% (898.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.40% (179.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.2K
|EURJPY
|366
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|176
|CHFJPY
|25
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|-59
|NZDJPY
|176
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|78K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|1K
|CADJPY
|0
|AUDJPY
|-914
|NZDJPY
|3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +228.85 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 074.86 USD
Máxima perda consecutiva: -605.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
No MC Strategy!!!
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
Announcement :
This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980
Sem comentários
