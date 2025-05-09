SinaisSeções
InvestZone
Surya Diansyah

InvestZone

Surya Diansyah
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
1 / 2K USD
crescimento desde 2025 111%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
223
Negociações com lucro:
105 (47.08%)
Negociações com perda:
118 (52.91%)
Melhor negociação:
228.85 USD
Pior negociação:
-114.24 USD
Lucro bruto:
13 083.56 USD (315 337 pips)
Perda bruta:
-8 948.33 USD (225 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 074.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 074.86 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
63.55%
Depósito máximo carregado:
4.87%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.79
Negociações longas:
148 (66.37%)
Negociações curtas:
75 (33.63%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
18.54 USD
Lucro médio:
124.61 USD
Perda média:
-75.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-605.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-605.95 USD (8)
Crescimento mensal:
-2.97%
Previsão anual:
-36.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 091.20 USD (18.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.66% (898.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.40% (179.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 185
EURJPY 8
USDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
CADJPY 4
AUDJPY 4
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.2K
EURJPY 366
USDJPY 204
GBPJPY 176
CHFJPY 25
CADJPY 9
AUDJPY -59
NZDJPY 176
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 78K
EURJPY 4.8K
USDJPY 2.5K
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 1K
CADJPY 0
AUDJPY -914
NZDJPY 3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +228.85 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 074.86 USD
Máxima perda consecutiva: -605.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
No MC Strategy!!! 

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.

Announcement : 

This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.
Link : https://www.mql5.com/en/signals/2346980

Sem comentários
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 01:11 2025.12.11 01:11:05  

This account will be merged with my 2nd account (InvestZone 2) in January 2026.

2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.76% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.88% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 02:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
InvestZone
39 USD por mês
111%
1
2K
USD
0
USD
35
0%
223
47%
64%
1.46
18.54
USD
20%
1:200
