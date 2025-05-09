SignauxSections
Surya Diansyah

InvestZone

Surya Diansyah
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 73%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
139
Bénéfice trades:
68 (48.92%)
Perte trades:
71 (51.08%)
Meilleure transaction:
228.85 USD
Pire transaction:
-114.24 USD
Bénéfice brut:
8 213.95 USD (197 403 pips)
Perte brute:
-5 431.61 USD (133 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (930.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
930.79 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
66.58%
Charge de dépôt maximale:
4.33%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.55
Longs trades:
91 (65.47%)
Courts trades:
48 (34.53%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
20.02 USD
Bénéfice moyen:
120.79 USD
Perte moyenne:
-76.50 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-605.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-605.95 USD (8)
Croissance mensuelle:
12.73%
Prévision annuelle:
154.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 091.20 USD (18.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.14% (1 091.20 USD)
Par fonds propres:
3.49% (181.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 117
USDJPY 5
GBPJPY 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
CADJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1K
USDJPY 129
GBPJPY 66
EURJPY 263
CHFJPY 59
CADJPY 130
AUDJPY -70
NZDJPY 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 54K
USDJPY 2K
GBPJPY 1.3K
EURJPY 4K
CHFJPY 1K
CADJPY 2K
AUDJPY -914
NZDJPY 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +228.85 USD
Pire transaction: -114 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +930.79 USD
Perte consécutive maximale: -605.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 plus...
No MC Strategy!!! 

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


Aucun avis
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 02:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
