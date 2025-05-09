SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / InvestZone
Surya Diansyah

InvestZone

Surya Diansyah
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 73%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
68 (48.92%)
Loss Trade:
71 (51.08%)
Best Trade:
228.85 USD
Worst Trade:
-114.24 USD
Profitto lordo:
8 213.95 USD (197 403 pips)
Perdita lorda:
-5 431.61 USD (133 200 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (930.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
930.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
66.58%
Massimo carico di deposito:
4.33%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
91 (65.47%)
Short Trade:
48 (34.53%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
20.02 USD
Profitto medio:
120.79 USD
Perdita media:
-76.50 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-605.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-605.95 USD (8)
Crescita mensile:
12.73%
Previsione annuale:
154.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 091.20 USD (18.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.14% (1 091.20 USD)
Per equità:
3.49% (181.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 117
USDJPY 5
GBPJPY 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
CADJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.1K
USDJPY 129
GBPJPY 66
EURJPY 263
CHFJPY 59
CADJPY 130
AUDJPY -70
NZDJPY 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 54K
USDJPY 2K
GBPJPY 1.3K
EURJPY 4K
CHFJPY 1K
CADJPY 2K
AUDJPY -914
NZDJPY 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +228.85 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +930.79 USD
Massima perdita consecutiva: -605.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 più
No MC Strategy!!! 

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


Non ci sono recensioni
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 02:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.