- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
68 (48.92%)
Loss Trade:
71 (51.08%)
Best Trade:
228.85 USD
Worst Trade:
-114.24 USD
Profitto lordo:
8 213.95 USD (197 403 pips)
Perdita lorda:
-5 431.61 USD (133 200 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (930.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
930.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
66.58%
Massimo carico di deposito:
4.33%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
91 (65.47%)
Short Trade:
48 (34.53%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
20.02 USD
Profitto medio:
120.79 USD
Perdita media:
-76.50 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-605.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-605.95 USD (8)
Crescita mensile:
12.73%
Previsione annuale:
154.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 091.20 USD (18.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.14% (1 091.20 USD)
Per equità:
3.49% (181.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|USDJPY
|5
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.1K
|USDJPY
|129
|GBPJPY
|66
|EURJPY
|263
|CHFJPY
|59
|CADJPY
|130
|AUDJPY
|-70
|NZDJPY
|64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|54K
|USDJPY
|2K
|GBPJPY
|1.3K
|EURJPY
|4K
|CHFJPY
|1K
|CADJPY
|2K
|AUDJPY
|-914
|NZDJPY
|1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +228.85 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +930.79 USD
Massima perdita consecutiva: -605.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
275 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
No MC Strategy!!!
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
73%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
23
0%
139
48%
67%
1.51
20.02
USD
USD
18%
1:200