Guan Shu Zhong

Xauusd9999

Guan Shu Zhong
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 90%
Ava-Real 4
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 305
Kârla kapanan işlemler:
5 093 (69.71%)
Zararla kapanan işlemler:
2 212 (30.28%)
En iyi işlem:
769.50 USD
En kötü işlem:
-761.00 USD
Brüt kâr:
68 727.20 USD (813 738 pips)
Brüt zarar:
-60 159.92 USD (910 958 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 548.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 934.70 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
15.67%
Maks. mevduat yükü:
154.95%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
4 174 (57.14%)
Satış işlemleri:
3 131 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
13.49 USD
Ortalama zarar:
-27.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-1 874.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 669.96 USD (14)
Aylık büyüme:
-38.97%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.99 USD
Maksimum:
5 034.01 USD (30.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.59% (3 995.64 USD)
Varlığa göre:
51.82% (2 817.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 7302
GBPJPY 1
US_TECH100 1
USDCHF 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 8.6K
GBPJPY 2
US_TECH100 2
USDCHF -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -98K
GBPJPY 234
US_TECH100 200
USDCHF -9
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +769.50 USD
En kötü işlem: -761 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 548.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 874.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1


İnceleme yok
2025.10.09 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 17:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 00:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 15:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 10:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 18:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 17:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
