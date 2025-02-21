SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Xauusd9999
Guan Shu Zhong

Xauusd9999

Guan Shu Zhong
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 90%
Ava-Real 4
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 305
Bénéfice trades:
5 093 (69.71%)
Perte trades:
2 212 (30.28%)
Meilleure transaction:
769.50 USD
Pire transaction:
-761.00 USD
Bénéfice brut:
68 727.20 USD (813 738 pips)
Perte brute:
-60 159.92 USD (910 958 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (1 548.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 934.70 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
15.67%
Charge de dépôt maximale:
154.95%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
89
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
1.70
Longs trades:
4 174 (57.14%)
Courts trades:
3 131 (42.86%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
13.49 USD
Perte moyenne:
-27.20 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-1 874.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 669.96 USD (14)
Croissance mensuelle:
-38.97%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.99 USD
Maximal:
5 034.01 USD (30.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.59% (3 995.64 USD)
Par fonds propres:
51.82% (2 817.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 7302
GBPJPY 1
US_TECH100 1
USDCHF 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 8.6K
GBPJPY 2
US_TECH100 2
USDCHF -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -98K
GBPJPY 234
US_TECH100 200
USDCHF -9
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +769.50 USD
Pire transaction: -761 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +1 548.31 USD
Perte consécutive maximale: -1 874.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1


Aucun avis
