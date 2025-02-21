- Incremento
Total de Trades:
9 546
Transacciones Rentables:
6 533 (68.43%)
Transacciones Irrentables:
3 013 (31.56%)
Mejor transacción:
2 034.50 USD
Peor transacción:
-761.00 USD
Beneficio Bruto:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
Pérdidas Brutas:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (1 548.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 934.70 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
13.65%
Carga máxima del depósito:
154.95%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
1.23
Transacciones Largas:
5 826 (61.03%)
Transacciones Cortas:
3 720 (38.97%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.95 USD
Beneficio medio:
12.48 USD
Pérdidas medias:
-24.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-1 874.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 669.96 USD (14)
Crecimiento al mes:
3.19%
Pronóstico anual:
38.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.99 USD
Máxima:
7 348.46 USD (44.51%)
Reducción relativa:
De balance:
65.13% (7 348.46 USD)
De fondos:
51.82% (2 817.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|9542
|GBPJPY
|1
|US_TECH100
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|9K
|GBPJPY
|2
|US_TECH100
|2
|USDCHF
|-1
|EURUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|-208K
|GBPJPY
|234
|US_TECH100
|200
|USDCHF
|-9
|EURUSD
|-11
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Mejor transacción: +2 034.50 USD
Peor transacción: -761 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +1 548.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 874.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
Ava-Real 5
|0.04 × 25
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.33 × 6
|
ACYCapital-Live02
|0.38 × 8
|
Ava-Real 4
|0.60 × 10
|
HeroCapitalPty-Server
|7.14 × 7
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1
No hay comentarios
