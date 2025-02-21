SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Xauusd9999
Guan Shu Zhong

Xauusd9999

Guan Shu Zhong
0 comentarios
Fiabilidad
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 105%
Ava-Real 4
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9 546
Transacciones Rentables:
6 533 (68.43%)
Transacciones Irrentables:
3 013 (31.56%)
Mejor transacción:
2 034.50 USD
Peor transacción:
-761.00 USD
Beneficio Bruto:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
Pérdidas Brutas:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (1 548.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 934.70 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
13.65%
Carga máxima del depósito:
154.95%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
1.23
Transacciones Largas:
5 826 (61.03%)
Transacciones Cortas:
3 720 (38.97%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.95 USD
Beneficio medio:
12.48 USD
Pérdidas medias:
-24.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-1 874.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 669.96 USD (14)
Crecimiento al mes:
3.19%
Pronóstico anual:
38.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.99 USD
Máxima:
7 348.46 USD (44.51%)
Reducción relativa:
De balance:
65.13% (7 348.46 USD)
De fondos:
51.82% (2 817.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 9542
GBPJPY 1
US_TECH100 1
USDCHF 1
EURUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 9K
GBPJPY 2
US_TECH100 2
USDCHF -1
EURUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD -208K
GBPJPY 234
US_TECH100 200
USDCHF -9
EURUSD -11
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 034.50 USD
Peor transacción: -761 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +1 548.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 874.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 6
Ava-Real 5
0.04 × 25
ZealCapitalMarketSC-Live
0.33 × 6
ACYCapital-Live02
0.38 × 8
Ava-Real 4
0.60 × 10
HeroCapitalPty-Server
7.14 × 7
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1


No hay comentarios
2026.01.12 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 17:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 00:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Xauusd9999
300 USD al mes
105%
0
0
USD
6.6K
USD
48
0%
9 546
68%
14%
1.12
0.95
USD
65%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.