Guan Shu Zhong

Xauusd9999

Guan Shu Zhong
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 90%
Ava-Real 4
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 305
Profit Trade:
5 093 (69.71%)
Loss Trade:
2 212 (30.28%)
Best Trade:
769.50 USD
Worst Trade:
-761.00 USD
Profitto lordo:
68 727.20 USD (813 738 pips)
Perdita lorda:
-60 159.92 USD (910 958 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 548.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 934.70 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
15.67%
Massimo carico di deposito:
154.95%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
4 174 (57.14%)
Short Trade:
3 131 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
13.49 USD
Perdita media:
-27.20 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-1 874.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 669.96 USD (14)
Crescita mensile:
-38.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.99 USD
Massimale:
5 034.01 USD (30.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.59% (3 995.64 USD)
Per equità:
51.82% (2 817.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 7302
GBPJPY 1
US_TECH100 1
USDCHF 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 8.6K
GBPJPY 2
US_TECH100 2
USDCHF -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -98K
GBPJPY 234
US_TECH100 200
USDCHF -9
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +769.50 USD
Worst Trade: -761 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 548.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1 874.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1


Non ci sono recensioni
