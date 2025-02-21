- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 305
Profit Trade:
5 093 (69.71%)
Loss Trade:
2 212 (30.28%)
Best Trade:
769.50 USD
Worst Trade:
-761.00 USD
Profitto lordo:
68 727.20 USD (813 738 pips)
Perdita lorda:
-60 159.92 USD (910 958 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 548.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 934.70 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
15.67%
Massimo carico di deposito:
154.95%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
4 174 (57.14%)
Short Trade:
3 131 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
13.49 USD
Perdita media:
-27.20 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-1 874.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 669.96 USD (14)
Crescita mensile:
-38.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.99 USD
Massimale:
5 034.01 USD (30.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.59% (3 995.64 USD)
Per equità:
51.82% (2 817.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|7302
|GBPJPY
|1
|US_TECH100
|1
|USDCHF
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|8.6K
|GBPJPY
|2
|US_TECH100
|2
|USDCHF
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-98K
|GBPJPY
|234
|US_TECH100
|200
|USDCHF
|-9
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +769.50 USD
Worst Trade: -761 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 548.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1 874.35 USD
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1
