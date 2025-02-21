- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9 546
Gewinntrades:
6 533 (68.43%)
Verlusttrades:
3 013 (31.56%)
Bester Trade:
2 034.50 USD
Schlechtester Trade:
-761.00 USD
Bruttoprofit:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
Bruttoverlust:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (1 548.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 934.70 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
13.65%
Max deposit load:
154.95%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
5 826 (61.03%)
Short-Positionen:
3 720 (38.97%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-1 874.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 669.96 USD (14)
Wachstum pro Monat :
3.19%
Jahresprognose:
38.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.99 USD
Maximaler:
7 348.46 USD (44.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.13% (7 348.46 USD)
Kapital:
51.82% (2 817.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|9542
|GBPJPY
|1
|US_TECH100
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|9K
|GBPJPY
|2
|US_TECH100
|2
|USDCHF
|-1
|EURUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|-208K
|GBPJPY
|234
|US_TECH100
|200
|USDCHF
|-9
|EURUSD
|-11
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 034.50 USD
Schlechtester Trade: -761 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 548.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 874.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
Ava-Real 5
|0.04 × 25
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.33 × 6
|
ACYCapital-Live02
|0.38 × 8
|
Ava-Real 4
|0.60 × 10
|
HeroCapitalPty-Server
|7.14 × 7
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
105%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
48
0%
9 546
68%
14%
1.12
0.95
USD
USD
65%
1:400