Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 6 Ava-Real 5 0.04 × 25 ZealCapitalMarketSC-Live 0.33 × 6 ACYCapital-Live02 0.38 × 8 Ava-Real 4 0.60 × 10 HeroCapitalPty-Server 7.14 × 7