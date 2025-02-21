SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Xauusd9999
Guan Shu Zhong

Xauusd9999

Guan Shu Zhong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
48 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 105%
Ava-Real 4
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9 546
Gewinntrades:
6 533 (68.43%)
Verlusttrades:
3 013 (31.56%)
Bester Trade:
2 034.50 USD
Schlechtester Trade:
-761.00 USD
Bruttoprofit:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
Bruttoverlust:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (1 548.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 934.70 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
13.65%
Max deposit load:
154.95%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
5 826 (61.03%)
Short-Positionen:
3 720 (38.97%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-1 874.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 669.96 USD (14)
Wachstum pro Monat :
3.19%
Jahresprognose:
38.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.99 USD
Maximaler:
7 348.46 USD (44.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.13% (7 348.46 USD)
Kapital:
51.82% (2 817.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 9542
GBPJPY 1
US_TECH100 1
USDCHF 1
EURUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 9K
GBPJPY 2
US_TECH100 2
USDCHF -1
EURUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -208K
GBPJPY 234
US_TECH100 200
USDCHF -9
EURUSD -11
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 034.50 USD
Schlechtester Trade: -761 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 548.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 874.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 6
Ava-Real 5
0.04 × 25
ZealCapitalMarketSC-Live
0.33 × 6
ACYCapital-Live02
0.38 × 8
Ava-Real 4
0.60 × 10
HeroCapitalPty-Server
7.14 × 7
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1


Keine Bewertungen
2026.01.12 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 17:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 00:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Xauusd9999
300 USD pro Monat
105%
0
0
USD
6.6K
USD
48
0%
9 546
68%
14%
1.12
0.95
USD
65%
1:400
Kopieren

