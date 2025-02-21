- 成长
交易:
9 546
盈利交易:
6 533 (68.43%)
亏损交易:
3 013 (31.56%)
最好交易:
2 034.50 USD
最差交易:
-761.00 USD
毛利:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
毛利亏损:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
最大连续赢利:
26 (1 548.31 USD)
最大连续盈利:
3 934.70 USD (8)
夏普比率:
0.03
交易活动:
13.65%
最大入金加载:
154.95%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
1.23
长期交易:
5 826 (61.03%)
短期交易:
3 720 (38.97%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
12.48 USD
平均损失:
-24.05 USD
最大连续失误:
24 (-1 874.35 USD)
最大连续亏损:
-3 669.96 USD (14)
每月增长:
3.19%
年度预测:
38.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
56.99 USD
最大值:
7 348.46 USD (44.51%)
相对跌幅:
结余:
65.13% (7 348.46 USD)
净值:
51.82% (2 817.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|9542
|GBPJPY
|1
|US_TECH100
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|9K
|GBPJPY
|2
|US_TECH100
|2
|USDCHF
|-1
|EURUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-208K
|GBPJPY
|234
|US_TECH100
|200
|USDCHF
|-9
|EURUSD
|-11
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 034.50 USD
最差交易: -761 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +1 548.31 USD
最大连续亏损: -1 874.35 USD
黄金信号，主要日内短线，单单带止损，建议3000美金1：1跟单
没有评论
