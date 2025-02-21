- Crescimento
Negociações:
9 546
Negociações com lucro:
6 533 (68.43%)
Negociações com perda:
3 013 (31.56%)
Melhor negociação:
2 034.50 USD
Pior negociação:
-761.00 USD
Lucro bruto:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
Perda bruta:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (1 548.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 934.70 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
13.65%
Depósito máximo carregado:
154.95%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
5 826 (61.03%)
Negociações curtas:
3 720 (38.97%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
12.48 USD
Perda média:
-24.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-1 874.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 669.96 USD (14)
Crescimento mensal:
3.19%
Previsão anual:
38.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.99 USD
Máximo:
7 348.46 USD (44.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.13% (7 348.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.82% (2 817.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|9542
|GBPJPY
|1
|US_TECH100
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|9K
|GBPJPY
|2
|US_TECH100
|2
|USDCHF
|-1
|EURUSD
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-208K
|GBPJPY
|234
|US_TECH100
|200
|USDCHF
|-9
|EURUSD
|-11
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 034.50 USD
Pior negociação: -761 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 548.31 USD
Máxima perda consecutiva: -1 874.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1
