SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Xauusd9999
Guan Shu Zhong

Xauusd9999

Guan Shu Zhong
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 105%
Ava-Real 4
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9 546
Negociações com lucro:
6 533 (68.43%)
Negociações com perda:
3 013 (31.56%)
Melhor negociação:
2 034.50 USD
Pior negociação:
-761.00 USD
Lucro bruto:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
Perda bruta:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (1 548.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 934.70 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
13.65%
Depósito máximo carregado:
154.95%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
5 826 (61.03%)
Negociações curtas:
3 720 (38.97%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
12.48 USD
Perda média:
-24.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-1 874.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 669.96 USD (14)
Crescimento mensal:
3.19%
Previsão anual:
38.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.99 USD
Máximo:
7 348.46 USD (44.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.13% (7 348.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.82% (2 817.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 9542
GBPJPY 1
US_TECH100 1
USDCHF 1
EURUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 9K
GBPJPY 2
US_TECH100 2
USDCHF -1
EURUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -208K
GBPJPY 234
US_TECH100 200
USDCHF -9
EURUSD -11
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 034.50 USD
Pior negociação: -761 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 548.31 USD
Máxima perda consecutiva: -1 874.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 6
Ava-Real 5
0.04 × 25
ZealCapitalMarketSC-Live
0.33 × 6
ACYCapital-Live02
0.38 × 8
Ava-Real 4
0.60 × 10
HeroCapitalPty-Server
7.14 × 7
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1


Sem comentários
2026.01.12 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 17:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 00:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Xauusd9999
300 USD por mês
105%
0
0
USD
6.6K
USD
48
0%
9 546
68%
14%
1.12
0.95
USD
65%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.