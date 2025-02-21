- 자본
트레이드:
9 546
이익 거래:
6 533 (68.43%)
손실 거래:
3 013 (31.56%)
최고의 거래:
2 034.50 USD
최악의 거래:
-761.00 USD
총 수익:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
총 손실:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
연속 최대 이익:
26 (1 548.31 USD)
연속 최대 이익:
3 934.70 USD (8)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
13.65%
최대 입금량:
154.95%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
5 826 (61.03%)
숏(주식차입매도):
3 720 (38.97%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
0.95 USD
평균 이익:
12.48 USD
평균 손실:
-24.05 USD
연속 최대 손실:
24 (-1 874.35 USD)
연속 최대 손실:
-3 669.96 USD (14)
월별 성장률:
3.19%
연간 예측:
38.39%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
56.99 USD
최대한의:
7 348.46 USD (44.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.13% (7 348.46 USD)
자본금별:
51.82% (2 817.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|9542
|GBPJPY
|1
|US_TECH100
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|9K
|GBPJPY
|2
|US_TECH100
|2
|USDCHF
|-1
|EURUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-208K
|GBPJPY
|234
|US_TECH100
|200
|USDCHF
|-9
|EURUSD
|-11
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 034.50 USD
최악의 거래: -761 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +1 548.31 USD
연속 최대 손실: -1 874.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1
리뷰 없음
월별 300 USD
105%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
48
0%
9 546
68%
14%
1.12
0.95
USD
USD
65%
1:400