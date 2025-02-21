- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9 546
利益トレード:
6 533 (68.43%)
損失トレード:
3 013 (31.56%)
ベストトレード:
2 034.50 USD
最悪のトレード:
-761.00 USD
総利益:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
総損失:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
最大連続の勝ち:
26 (1 548.31 USD)
最大連続利益:
3 934.70 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
13.65%
最大入金額:
154.95%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
5 826 (61.03%)
短いトレード:
3 720 (38.97%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
12.48 USD
平均損失:
-24.05 USD
最大連続の負け:
24 (-1 874.35 USD)
最大連続損失:
-3 669.96 USD (14)
月間成長:
3.19%
年間予想:
38.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.99 USD
最大の:
7 348.46 USD (44.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.13% (7 348.46 USD)
エクイティによる:
51.82% (2 817.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|9542
|GBPJPY
|1
|US_TECH100
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|9K
|GBPJPY
|2
|US_TECH100
|2
|USDCHF
|-1
|EURUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-208K
|GBPJPY
|234
|US_TECH100
|200
|USDCHF
|-9
|EURUSD
|-11
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 034.50 USD
最悪のトレード: -761 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +1 548.31 USD
最大連続損失: -1 874.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
Ava-Real 5
|0.04 × 25
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.33 × 6
|
ACYCapital-Live02
|0.38 × 8
|
Ava-Real 4
|0.60 × 10
|
HeroCapitalPty-Server
|7.14 × 7
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
105%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
48
0%
9 546
68%
14%
1.12
0.95
USD
USD
65%
1:400