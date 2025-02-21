シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Xauusd9999
Guan Shu Zhong

Xauusd9999

Guan Shu Zhong
レビュー0件
信頼性
48週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 105%
Ava-Real 4
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9 546
利益トレード:
6 533 (68.43%)
損失トレード:
3 013 (31.56%)
ベストトレード:
2 034.50 USD
最悪のトレード:
-761.00 USD
総利益:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
総損失:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
最大連続の勝ち:
26 (1 548.31 USD)
最大連続利益:
3 934.70 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
13.65%
最大入金額:
154.95%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
5 826 (61.03%)
短いトレード:
3 720 (38.97%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
12.48 USD
平均損失:
-24.05 USD
最大連続の負け:
24 (-1 874.35 USD)
最大連続損失:
-3 669.96 USD (14)
月間成長:
3.19%
年間予想:
38.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.99 USD
最大の:
7 348.46 USD (44.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.13% (7 348.46 USD)
エクイティによる:
51.82% (2 817.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 9542
GBPJPY 1
US_TECH100 1
USDCHF 1
EURUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 9K
GBPJPY 2
US_TECH100 2
USDCHF -1
EURUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -208K
GBPJPY 234
US_TECH100 200
USDCHF -9
EURUSD -11
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 034.50 USD
最悪のトレード: -761 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +1 548.31 USD
最大連続損失: -1 874.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 6
Ava-Real 5
0.04 × 25
ZealCapitalMarketSC-Live
0.33 × 6
ACYCapital-Live02
0.38 × 8
Ava-Real 4
0.60 × 10
HeroCapitalPty-Server
7.14 × 7
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1


レビューなし
2026.01.12 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 17:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 00:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Xauusd9999
300 USD/月
105%
0
0
USD
6.6K
USD
48
0%
9 546
68%
14%
1.12
0.95
USD
65%
1:400
コピー

