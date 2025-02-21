いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 6 Ava-Real 5 0.04 × 25 ZealCapitalMarketSC-Live 0.33 × 6 ACYCapital-Live02 0.38 × 8 Ava-Real 4 0.60 × 10 HeroCapitalPty-Server 7.14 × 7 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは