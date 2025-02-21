СигналыРазделы
Guan Shu Zhong

Xauusd9999

Guan Shu Zhong
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 105%
Ava-Real 4
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9 546
Прибыльных трейдов:
6 533 (68.43%)
Убыточных трейдов:
3 013 (31.56%)
Лучший трейд:
2 034.50 USD
Худший трейд:
-761.00 USD
Общая прибыль:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
Общий убыток:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (1 548.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 934.70 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
13.65%
Макс. загрузка депозита:
154.95%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
5 826 (61.03%)
Коротких трейдов:
3 720 (38.97%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
12.48 USD
Средний убыток:
-24.05 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-1 874.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 669.96 USD (14)
Прирост в месяц:
3.19%
Годовой прогноз:
38.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.99 USD
Максимальная:
7 348.46 USD (44.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.13% (7 348.46 USD)
По эквити:
51.82% (2 817.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 9542
GBPJPY 1
US_TECH100 1
USDCHF 1
EURUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 9K
GBPJPY 2
US_TECH100 2
USDCHF -1
EURUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -208K
GBPJPY 234
US_TECH100 200
USDCHF -9
EURUSD -11
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 034.50 USD
Худший трейд: -761 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 548.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 874.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 6
Ava-Real 5
0.04 × 25
ZealCapitalMarketSC-Live
0.33 × 6
ACYCapital-Live02
0.38 × 8
Ava-Real 4
0.60 × 10
HeroCapitalPty-Server
7.14 × 7
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1


Нет отзывов
2026.01.12 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 17:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 00:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.