- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9 546
Прибыльных трейдов:
6 533 (68.43%)
Убыточных трейдов:
3 013 (31.56%)
Лучший трейд:
2 034.50 USD
Худший трейд:
-761.00 USD
Общая прибыль:
81 524.38 USD (1 160 567 pips)
Общий убыток:
-72 473.37 USD (1 367 972 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (1 548.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 934.70 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
13.65%
Макс. загрузка депозита:
154.95%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
5 826 (61.03%)
Коротких трейдов:
3 720 (38.97%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
12.48 USD
Средний убыток:
-24.05 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-1 874.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 669.96 USD (14)
Прирост в месяц:
3.19%
Годовой прогноз:
38.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.99 USD
Максимальная:
7 348.46 USD (44.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.13% (7 348.46 USD)
По эквити:
51.82% (2 817.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|9542
|GBPJPY
|1
|US_TECH100
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|9K
|GBPJPY
|2
|US_TECH100
|2
|USDCHF
|-1
|EURUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-208K
|GBPJPY
|234
|US_TECH100
|200
|USDCHF
|-9
|EURUSD
|-11
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 034.50 USD
Худший трейд: -761 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 548.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 874.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
Ava-Real 5
|0.04 × 25
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.33 × 6
|
ACYCapital-Live02
|0.38 × 8
|
Ava-Real 4
|0.60 × 10
|
HeroCapitalPty-Server
|7.14 × 7
Gold signal, mainly intraday short-term, single with stop loss, it is recommended to follow the order at $3,000 1:1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
105%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
48
0%
9 546
68%
14%
1.12
0.95
USD
USD
65%
1:400