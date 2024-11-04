SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Black Book FX MP
Sascha Bauer

Black Book FX MP

Sascha Bauer
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 127%
VTMarkets-Live 9
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 207
Kârla kapanan işlemler:
1 850 (83.82%)
Zararla kapanan işlemler:
357 (16.18%)
En iyi işlem:
76.06 USD
En kötü işlem:
-26.96 USD
Brüt kâr:
1 874.11 USD (182 905 pips)
Brüt zarar:
-1 114.81 USD (142 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (14.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.01 USD (29)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
68.25%
Maks. mevduat yükü:
62.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
5.67
Alış işlemleri:
1 108 (50.20%)
Satış işlemleri:
1 099 (49.80%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.01 USD
Ortalama zarar:
-3.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-133.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.96 USD (8)
Aylık büyüme:
4.31%
Yıllık tahmin:
52.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
133.96 USD (34.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.58% (133.96 USD)
Varlığa göre:
55.13% (418.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD-STD 966
EURJPY-STD 727
CHFJPY-STD 479
GBPUSD-STD 18
EURUSD-STD 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD-STD 291
EURJPY-STD 215
CHFJPY-STD 232
GBPUSD-STD 17
EURUSD-STD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD-STD 25K
EURJPY-STD 13K
CHFJPY-STD 2.4K
GBPUSD-STD 808
EURUSD-STD -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.06 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +14.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trade GBPUSD, EURUSD, EURJPY, EURCAD and CHFJPY.
İnceleme yok
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.03 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:300
2024.12.04 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 04:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.03 15:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2024.12.03 05:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.02 17:40
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.02 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.12 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.04 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
