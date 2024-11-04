SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Apex Multi Asset Prop Strategy
Sascha Bauer

Apex Multi Asset Prop Strategy

Sascha Bauer
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
72 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 211%
VTMarkets-Live 9
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 183
Gewinntrades:
2 621 (82.34%)
Verlusttrades:
562 (17.66%)
Bester Trade:
76.06 USD
Schlechtester Trade:
-28.79 USD
Bruttoprofit:
3 040.97 USD (267 217 pips)
Bruttoverlust:
-1 721.38 USD (210 201 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (14.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
158.01 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
74.28%
Max deposit load:
62.99%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
9.85
Long-Positionen:
1 594 (50.08%)
Short-Positionen:
1 589 (49.92%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-133.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-133.96 USD (8)
Wachstum pro Monat :
5.70%
Jahresprognose:
69.19%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.30 USD
Maximaler:
133.96 USD (34.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.58% (133.96 USD)
Kapital:
55.13% (418.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD-STD 1183
EURJPY-STD 913
CHFJPY-STD 622
EURUSD-STD 263
GBPUSD-STD 202
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD-STD 353
EURJPY-STD 264
CHFJPY-STD 307
EURUSD-STD 206
GBPUSD-STD 189
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD-STD 33K
EURJPY-STD 17K
CHFJPY-STD -7.4K
EURUSD-STD 2.7K
GBPUSD-STD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +76.06 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -133.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Die Apex Multi Asset Prop Strategy ist ein hochpräziser Handelsalgorithmus, entwickelt für die Marktbedingungen von 2026. Das System spezialisiert sich auf ein diversifiziertes Portfolio aus fünf Währungspaaren: GBPUSD, EURUSD, EURJPY, EURCAD und CHFJPY. Durch diese Multi-Asset-Struktur wird das Risiko gestreut und die Abhängigkeit von einzelnen Marktbewegungen signifikant reduziert.

Technisch basiert die Strategie auf einer Kombination aus institutioneller Liquiditätsanalyse und adaptiver Mean-Reversion. Der EA identifiziert statistische Überdehnungen und nutzt Volatilitätsfilter (ATR), um präzise Ein- und Ausstiege zu finden. Ein wesentlicher Fokus liegt auf der Sicherheit: Jede Position ist durch einen festen Stop-Loss geschützt.

Dieses Signal ist strikt Prop-Firm-konform (z. B. FTMO oder Topstep) konzipiert, da es konsequent auf riskante Methoden wie Martingale oder Grids verzichtet. Das Ziel ist ein stetiges, risikoarmes Wachstum bei minimalem Drawdown. Ideal für Investoren, die Wert auf Transparenz und mathematisch fundierte Handelsentscheidungen im MetaTrader legen.

Keine Bewertungen
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.03 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:300
2024.12.04 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 04:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.03 15:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2024.12.03 05:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.02 17:40
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.02 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.12 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.04 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Apex Multi Asset Prop Strategy
30 USD pro Monat
211%
0
0
USD
2.7K
USD
72
100%
3 183
82%
74%
1.76
0.41
USD
55%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.