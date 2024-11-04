Die Apex Multi Asset Prop Strategy ist ein hochpräziser Handelsalgorithmus, entwickelt für die Marktbedingungen von 2026. Das System spezialisiert sich auf ein diversifiziertes Portfolio aus fünf Währungspaaren: GBPUSD, EURUSD, EURJPY, EURCAD und CHFJPY. Durch diese Multi-Asset-Struktur wird das Risiko gestreut und die Abhängigkeit von einzelnen Marktbewegungen signifikant reduziert.

Technisch basiert die Strategie auf einer Kombination aus institutioneller Liquiditätsanalyse und adaptiver Mean-Reversion. Der EA identifiziert statistische Überdehnungen und nutzt Volatilitätsfilter (ATR), um präzise Ein- und Ausstiege zu finden. Ein wesentlicher Fokus liegt auf der Sicherheit: Jede Position ist durch einen festen Stop-Loss geschützt.

Dieses Signal ist strikt Prop-Firm-konform (z. B. FTMO oder Topstep) konzipiert, da es konsequent auf riskante Methoden wie Martingale oder Grids verzichtet. Das Ziel ist ein stetiges, risikoarmes Wachstum bei minimalem Drawdown. Ideal für Investoren, die Wert auf Transparenz und mathematisch fundierte Handelsentscheidungen im MetaTrader legen.