Sascha Bauer

Black Book FX MP

Sascha Bauer
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 127%
VTMarkets-Live 9
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 207
Profit Trade:
1 850 (83.82%)
Loss Trade:
357 (16.18%)
Best Trade:
76.06 USD
Worst Trade:
-26.96 USD
Profitto lordo:
1 874.11 USD (182 905 pips)
Perdita lorda:
-1 114.81 USD (142 816 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (14.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.01 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
68.25%
Massimo carico di deposito:
62.99%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
5.67
Long Trade:
1 108 (50.20%)
Short Trade:
1 099 (49.80%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.01 USD
Perdita media:
-3.12 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-133.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.96 USD (8)
Crescita mensile:
4.31%
Previsione annuale:
52.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
133.96 USD (34.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.58% (133.96 USD)
Per equità:
55.13% (418.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD-STD 966
EURJPY-STD 727
CHFJPY-STD 479
GBPUSD-STD 18
EURUSD-STD 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD-STD 291
EURJPY-STD 215
CHFJPY-STD 232
GBPUSD-STD 17
EURUSD-STD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD-STD 25K
EURJPY-STD 13K
CHFJPY-STD 2.4K
GBPUSD-STD 808
EURUSD-STD -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.06 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +14.80 USD
Massima perdita consecutiva: -133.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trade GBPUSD, EURUSD, EURJPY, EURCAD and CHFJPY.
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.03 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:300
2024.12.04 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 04:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.03 15:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2024.12.03 05:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.02 17:40
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.02 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.12 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.04 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.