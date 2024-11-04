SignauxSections
Sascha Bauer

Black Book FX MP

Sascha Bauer
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 125%
VTMarkets-Live 9
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 190
Bénéfice trades:
1 842 (84.10%)
Perte trades:
348 (15.89%)
Meilleure transaction:
76.06 USD
Pire transaction:
-26.96 USD
Bénéfice brut:
1 810.88 USD (180 857 pips)
Perte brute:
-1 059.21 USD (138 468 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (14.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
158.01 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
68.25%
Charge de dépôt maximale:
62.99%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
5.61
Longs trades:
1 092 (49.86%)
Courts trades:
1 098 (50.14%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
0.98 USD
Perte moyenne:
-3.04 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-133.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-133.96 USD (8)
Croissance mensuelle:
3.82%
Prévision annuelle:
46.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.30 USD
Maximal:
133.96 USD (34.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.58% (133.96 USD)
Par fonds propres:
55.13% (418.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD-STD 965
EURJPY-STD 727
CHFJPY-STD 479
GBPUSD-STD 12
EURUSD-STD 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD-STD 291
EURJPY-STD 215
CHFJPY-STD 232
GBPUSD-STD 10
EURUSD-STD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD-STD 25K
EURJPY-STD 13K
CHFJPY-STD 2.4K
GBPUSD-STD 972
EURUSD-STD 413
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +76.06 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +14.80 USD
Perte consécutive maximale: -133.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trade GBPUSD, EURUSD, EURJPY, EURCAD and CHFJPY.
Aucun avis
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.03 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:300
2024.12.04 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 04:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.03 15:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2024.12.03 05:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.02 17:40
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.02 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.12 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.04 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
