SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FUNDO LCO
Italo Espindola Barbosa

FUNDO LCO

Italo Espindola Barbosa
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 27%
4xCube-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
409
Kârla kapanan işlemler:
353 (86.30%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (13.69%)
En iyi işlem:
111.73 USD
En kötü işlem:
-47.17 USD
Brüt kâr:
1 299.85 USD (67 028 pips)
Brüt zarar:
-770.36 USD (51 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (72.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.86 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
73.76%
Maks. mevduat yükü:
5.65%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.86
Alış işlemleri:
208 (50.86%)
Satış işlemleri:
201 (49.14%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
3.68 USD
Ortalama zarar:
-13.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-132.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.51 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.13%
Yıllık tahmin:
-1.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
137.17 USD (5.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.62% (137.17 USD)
Varlığa göre:
26.62% (554.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDxx 106
EURUSDxx 106
USDCHFxx 94
AUDUSDxx 65
EURGBPxx 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDxx 148
EURUSDxx 139
USDCHFxx 124
AUDUSDxx 79
EURGBPxx 40
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDxx 1.3K
EURUSDxx 3.6K
USDCHFxx 3.3K
AUDUSDxx 4.5K
EURGBPxx 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.73 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +72.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.29 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 20:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.12 23:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.10 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 19:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 12:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FUNDO LCO
Ayda 300 USD
27%
0
0
USD
2.7K
USD
64
100%
409
86%
74%
1.68
1.29
USD
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.