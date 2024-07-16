- Прирост
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
383 (86.65%)
Убыточных трейдов:
59 (13.35%)
Лучший трейд:
111.73 USD
Худший трейд:
-47.17 USD
Общая прибыль:
1 347.23 USD (71 564 pips)
Общий убыток:
-783.52 USD (52 298 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (72.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
163.86 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
77.77%
Макс. загрузка депозита:
5.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
222 (50.23%)
Коротких трейдов:
220 (49.77%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-13.28 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-132.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.51 USD (4)
Прирост в месяц:
0.92%
Годовой прогноз:
11.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
137.17 USD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (137.17 USD)
По эквити:
26.62% (554.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDxx
|117
|EURUSDxx
|115
|USDCHFxx
|103
|AUDUSDxx
|69
|EURGBPxx
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDxx
|160
|EURUSDxx
|148
|USDCHFxx
|134
|AUDUSDxx
|82
|EURGBPxx
|40
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDxx
|2.4K
|EURUSDxx
|4.7K
|USDCHFxx
|4.1K
|AUDUSDxx
|5.1K
|EURGBPxx
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
