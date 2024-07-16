СигналыРазделы
Italo Espindola Barbosa

FUNDO LCO

Italo Espindola Barbosa
0 отзывов
Надежность
76 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2024 29%
4xCube-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
383 (86.65%)
Убыточных трейдов:
59 (13.35%)
Лучший трейд:
111.73 USD
Худший трейд:
-47.17 USD
Общая прибыль:
1 347.23 USD (71 564 pips)
Общий убыток:
-783.52 USD (52 298 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (72.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
163.86 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
77.77%
Макс. загрузка депозита:
5.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
222 (50.23%)
Коротких трейдов:
220 (49.77%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-13.28 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-132.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.51 USD (4)
Прирост в месяц:
0.92%
Годовой прогноз:
11.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
137.17 USD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (137.17 USD)
По эквити:
26.62% (554.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDxx 117
EURUSDxx 115
USDCHFxx 103
AUDUSDxx 69
EURGBPxx 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDxx 160
EURUSDxx 148
USDCHFxx 134
AUDUSDxx 82
EURGBPxx 40
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDxx 2.4K
EURUSDxx 4.7K
USDCHFxx 4.1K
AUDUSDxx 5.1K
EURGBPxx 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +111.73 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +72.69 USD
Макс. убыток в серии: -132.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 19:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 20:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
