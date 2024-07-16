SignauxSections
Italo Espindola Barbosa

FUNDO LCO

Italo Espindola Barbosa
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 27%
4xCube-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
409
Bénéfice trades:
353 (86.30%)
Perte trades:
56 (13.69%)
Meilleure transaction:
111.73 USD
Pire transaction:
-47.17 USD
Bénéfice brut:
1 299.85 USD (67 028 pips)
Perte brute:
-770.36 USD (51 158 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (72.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
163.86 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
73.76%
Charge de dépôt maximale:
5.65%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.86
Longs trades:
208 (50.86%)
Courts trades:
201 (49.14%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
1.29 USD
Bénéfice moyen:
3.68 USD
Perte moyenne:
-13.76 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-132.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-132.51 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.13%
Prévision annuelle:
-1.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
137.17 USD (5.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.62% (137.17 USD)
Par fonds propres:
26.62% (554.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDxx 106
EURUSDxx 106
USDCHFxx 94
AUDUSDxx 65
EURGBPxx 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDxx 148
EURUSDxx 139
USDCHFxx 124
AUDUSDxx 79
EURGBPxx 40
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDxx 1.3K
EURUSDxx 3.6K
USDCHFxx 3.3K
AUDUSDxx 4.5K
EURGBPxx 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.73 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +72.69 USD
Perte consécutive maximale: -132.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.29 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 20:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.12 23:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.10 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 19:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 12:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
