- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
442
盈利交易:
383 (86.65%)
亏损交易:
59 (13.35%)
最好交易:
111.73 USD
最差交易:
-47.17 USD
毛利:
1 347.23 USD (71 564 pips)
毛利亏损:
-783.52 USD (52 298 pips)
最大连续赢利:
55 (72.69 USD)
最大连续盈利:
163.86 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
77.77%
最大入金加载:
5.65%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.11
长期交易:
222 (50.23%)
短期交易:
220 (49.77%)
利润因子:
1.72
预期回报:
1.28 USD
平均利润:
3.52 USD
平均损失:
-13.28 USD
最大连续失误:
4 (-132.51 USD)
最大连续亏损:
-132.51 USD (4)
每月增长:
0.88%
年度预测:
11.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
137.17 USD (5.62%)
相对跌幅:
结余:
5.62% (137.17 USD)
净值:
26.62% (554.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDxx
|117
|EURUSDxx
|115
|USDCHFxx
|103
|AUDUSDxx
|69
|EURGBPxx
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDxx
|160
|EURUSDxx
|148
|USDCHFxx
|134
|AUDUSDxx
|82
|EURGBPxx
|40
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDxx
|2.4K
|EURUSDxx
|4.7K
|USDCHFxx
|4.1K
|AUDUSDxx
|5.1K
|EURGBPxx
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +111.73 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +72.69 USD
最大连续亏损: -132.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
29%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
76
100%
442
86%
78%
1.71
1.28
USD
USD
27%
1:500