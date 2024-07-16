シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FUNDO LCO
Italo Espindola Barbosa

FUNDO LCO

Italo Espindola Barbosa
レビュー0件
信頼性
76週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 29%
4xCube-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
442
利益トレード:
383 (86.65%)
損失トレード:
59 (13.35%)
ベストトレード:
111.73 USD
最悪のトレード:
-47.17 USD
総利益:
1 347.23 USD (71 564 pips)
総損失:
-783.52 USD (52 298 pips)
最大連続の勝ち:
55 (72.69 USD)
最大連続利益:
163.86 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
77.77%
最大入金額:
5.65%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.11
長いトレード:
222 (50.23%)
短いトレード:
220 (49.77%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
3.52 USD
平均損失:
-13.28 USD
最大連続の負け:
4 (-132.51 USD)
最大連続損失:
-132.51 USD (4)
月間成長:
0.80%
年間予想:
11.13%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
137.17 USD (5.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.62% (137.17 USD)
エクイティによる:
26.62% (554.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDxx 117
EURUSDxx 115
USDCHFxx 103
AUDUSDxx 69
EURGBPxx 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDxx 160
EURUSDxx 148
USDCHFxx 134
AUDUSDxx 82
EURGBPxx 40
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDxx 2.4K
EURUSDxx 4.7K
USDCHFxx 4.1K
AUDUSDxx 5.1K
EURGBPxx 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +111.73 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +72.69 USD
最大連続損失: -132.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 19:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 20:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください