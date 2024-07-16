- 成長
トレード:
442
利益トレード:
383 (86.65%)
損失トレード:
59 (13.35%)
ベストトレード:
111.73 USD
最悪のトレード:
-47.17 USD
総利益:
1 347.23 USD (71 564 pips)
総損失:
-783.52 USD (52 298 pips)
最大連続の勝ち:
55 (72.69 USD)
最大連続利益:
163.86 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
77.77%
最大入金額:
5.65%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.11
長いトレード:
222 (50.23%)
短いトレード:
220 (49.77%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
3.52 USD
平均損失:
-13.28 USD
最大連続の負け:
4 (-132.51 USD)
最大連続損失:
-132.51 USD (4)
月間成長:
0.80%
年間予想:
11.13%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
137.17 USD (5.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.62% (137.17 USD)
エクイティによる:
26.62% (554.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDxx
|117
|EURUSDxx
|115
|USDCHFxx
|103
|AUDUSDxx
|69
|EURGBPxx
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDxx
|160
|EURUSDxx
|148
|USDCHFxx
|134
|AUDUSDxx
|82
|EURGBPxx
|40
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDxx
|2.4K
|EURUSDxx
|4.7K
|USDCHFxx
|4.1K
|AUDUSDxx
|5.1K
|EURGBPxx
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
ベストトレード: +111.73 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +72.69 USD
最大連続損失: -132.51 USD
