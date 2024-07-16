- 자본
- 축소
트레이드:
450
이익 거래:
388 (86.22%)
손실 거래:
62 (13.78%)
최고의 거래:
111.73 USD
최악의 거래:
-47.17 USD
총 수익:
1 418.41 USD (73 190 pips)
총 손실:
-840.40 USD (56 126 pips)
연속 최대 이익:
55 (72.69 USD)
연속 최대 이익:
163.86 USD (3)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
77.77%
최대 입금량:
5.65%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
4.21
롱(주식매수):
225 (50.00%)
숏(주식차입매도):
225 (50.00%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
1.28 USD
평균 이익:
3.66 USD
평균 손실:
-13.55 USD
연속 최대 손실:
4 (-132.51 USD)
연속 최대 손실:
-132.51 USD (4)
월별 성장률:
1.14%
연간 예측:
13.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
137.17 USD (5.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.62% (137.17 USD)
자본금별:
26.62% (554.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDxx
|119
|EURUSDxx
|115
|USDCHFxx
|104
|AUDUSDxx
|69
|EURGBPxx
|43
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDxx
|162
|EURUSDxx
|148
|USDCHFxx
|135
|AUDUSDxx
|82
|EURGBPxx
|51
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDxx
|2.6K
|EURUSDxx
|4.7K
|USDCHFxx
|4.2K
|AUDUSDxx
|5.1K
|EURGBPxx
|539
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +111.73 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +72.69 USD
연속 최대 손실: -132.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
30%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
78
100%
450
86%
78%
1.68
1.28
USD
USD
27%
1:500