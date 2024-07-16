- Crescimento
Negociações:
442
Negociações com lucro:
383 (86.65%)
Negociações com perda:
59 (13.35%)
Melhor negociação:
111.73 USD
Pior negociação:
-47.17 USD
Lucro bruto:
1 347.23 USD (71 564 pips)
Perda bruta:
-783.52 USD (52 298 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (72.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
163.86 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
77.77%
Depósito máximo carregado:
5.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.11
Negociações longas:
222 (50.23%)
Negociações curtas:
220 (49.77%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
3.52 USD
Perda média:
-13.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-132.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.51 USD (4)
Crescimento mensal:
0.84%
Previsão anual:
11.13%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
137.17 USD (5.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.62% (137.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.62% (554.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDxx
|117
|EURUSDxx
|115
|USDCHFxx
|103
|AUDUSDxx
|69
|EURGBPxx
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDxx
|160
|EURUSDxx
|148
|USDCHFxx
|134
|AUDUSDxx
|82
|EURGBPxx
|40
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDxx
|2.4K
|EURUSDxx
|4.7K
|USDCHFxx
|4.1K
|AUDUSDxx
|5.1K
|EURGBPxx
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +111.73 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +72.69 USD
Máxima perda consecutiva: -132.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
