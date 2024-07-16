SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FUNDO LCO
Italo Espindola Barbosa

FUNDO LCO

Italo Espindola Barbosa
0 comentários
Confiabilidade
76 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2024 29%
4xCube-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
442
Negociações com lucro:
383 (86.65%)
Negociações com perda:
59 (13.35%)
Melhor negociação:
111.73 USD
Pior negociação:
-47.17 USD
Lucro bruto:
1 347.23 USD (71 564 pips)
Perda bruta:
-783.52 USD (52 298 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (72.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
163.86 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
77.77%
Depósito máximo carregado:
5.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.11
Negociações longas:
222 (50.23%)
Negociações curtas:
220 (49.77%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
3.52 USD
Perda média:
-13.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-132.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.51 USD (4)
Crescimento mensal:
0.84%
Previsão anual:
11.13%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
137.17 USD (5.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.62% (137.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.62% (554.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDxx 117
EURUSDxx 115
USDCHFxx 103
AUDUSDxx 69
EURGBPxx 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDxx 160
EURUSDxx 148
USDCHFxx 134
AUDUSDxx 82
EURGBPxx 40
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDxx 2.4K
EURUSDxx 4.7K
USDCHFxx 4.1K
AUDUSDxx 5.1K
EURGBPxx 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +111.73 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +72.69 USD
Máxima perda consecutiva: -132.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 19:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 20:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FUNDO LCO
300 USD por mês
29%
0
0
USD
2.5K
USD
76
100%
442
86%
78%
1.71
1.28
USD
27%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.