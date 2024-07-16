SeñalesSecciones
Italo Espindola Barbosa

FUNDO LCO

Italo Espindola Barbosa
0 comentarios
Fiabilidad
76 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 29%
4xCube-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
442
Transacciones Rentables:
383 (86.65%)
Transacciones Irrentables:
59 (13.35%)
Mejor transacción:
111.73 USD
Peor transacción:
-47.17 USD
Beneficio Bruto:
1 347.23 USD (71 564 pips)
Pérdidas Brutas:
-783.52 USD (52 298 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (72.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
163.86 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
77.77%
Carga máxima del depósito:
5.65%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.11
Transacciones Largas:
222 (50.23%)
Transacciones Cortas:
220 (49.77%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
1.28 USD
Beneficio medio:
3.52 USD
Pérdidas medias:
-13.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-132.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-132.51 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.84%
Pronóstico anual:
11.13%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
137.17 USD (5.62%)
Reducción relativa:
De balance:
5.62% (137.17 USD)
De fondos:
26.62% (554.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDxx 117
EURUSDxx 115
USDCHFxx 103
AUDUSDxx 69
EURGBPxx 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDxx 160
EURUSDxx 148
USDCHFxx 134
AUDUSDxx 82
EURGBPxx 40
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDxx 2.4K
EURUSDxx 4.7K
USDCHFxx 4.1K
AUDUSDxx 5.1K
EURGBPxx 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +111.73 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +72.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -132.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 19:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 20:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FUNDO LCO
300 USD al mes
29%
0
0
USD
2.5K
USD
76
100%
442
86%
78%
1.71
1.28
USD
27%
1:500
