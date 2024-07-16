SignaleKategorien
Italo Espindola Barbosa

FUNDO LCO

Italo Espindola Barbosa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
76 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 29%
4xCube-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
442
Gewinntrades:
383 (86.65%)
Verlusttrades:
59 (13.35%)
Bester Trade:
111.73 USD
Schlechtester Trade:
-47.17 USD
Bruttoprofit:
1 347.23 USD (71 564 pips)
Bruttoverlust:
-783.52 USD (52 298 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (72.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
163.86 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
77.77%
Max deposit load:
5.65%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.11
Long-Positionen:
222 (50.23%)
Short-Positionen:
220 (49.77%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
1.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-132.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-132.51 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.80%
Jahresprognose:
11.13%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
137.17 USD (5.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.62% (137.17 USD)
Kapital:
26.62% (554.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDxx 117
EURUSDxx 115
USDCHFxx 103
AUDUSDxx 69
EURGBPxx 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDxx 160
EURUSDxx 148
USDCHFxx 134
AUDUSDxx 82
EURGBPxx 40
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDxx 2.4K
EURUSDxx 4.7K
USDCHFxx 4.1K
AUDUSDxx 5.1K
EURGBPxx 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +111.73 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -132.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.