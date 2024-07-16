SegnaliSezioni
Italo Espindola Barbosa

FUNDO LCO

Italo Espindola Barbosa
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 27%
4xCube-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
409
Profit Trade:
353 (86.30%)
Loss Trade:
56 (13.69%)
Best Trade:
111.73 USD
Worst Trade:
-47.17 USD
Profitto lordo:
1 299.85 USD (67 028 pips)
Perdita lorda:
-770.36 USD (51 158 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (72.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.86 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
73.76%
Massimo carico di deposito:
5.65%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.86
Long Trade:
208 (50.86%)
Short Trade:
201 (49.14%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
3.68 USD
Perdita media:
-13.76 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-132.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.51 USD (4)
Crescita mensile:
-0.13%
Previsione annuale:
-1.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
137.17 USD (5.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.62% (137.17 USD)
Per equità:
26.62% (554.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDxx 106
EURUSDxx 106
USDCHFxx 94
AUDUSDxx 65
EURGBPxx 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDxx 148
EURUSDxx 139
USDCHFxx 124
AUDUSDxx 79
EURGBPxx 40
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDxx 1.3K
EURUSDxx 3.6K
USDCHFxx 3.3K
AUDUSDxx 4.5K
EURGBPxx 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.73 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +72.69 USD
Massima perdita consecutiva: -132.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.29 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 20:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.12 23:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.10 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 19:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 12:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
