Lucas Fritsch

Colorado PRO824

Lucas Fritsch
0 inceleme
90 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -70%
Axi-US03-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 358
Kârla kapanan işlemler:
1 793 (76.03%)
Zararla kapanan işlemler:
565 (23.96%)
En iyi işlem:
58.92 USD
En kötü işlem:
-158.35 USD
Brüt kâr:
4 016.01 USD (354 897 pips)
Brüt zarar:
-5 198.83 USD (605 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (12.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.42 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
38.11%
Maks. mevduat yükü:
100.24%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
1 438 (60.98%)
Satış işlemleri:
920 (39.02%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.50 USD
Ortalama kâr:
2.24 USD
Ortalama zarar:
-9.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-43.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-220.82 USD (3)
Aylık büyüme:
-24.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 250.59 USD
Maksimum:
1 281.66 USD (240.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.96% (1 084.97 USD)
Varlığa göre:
29.29% (53.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 1722
EURUSD.pro 312
GBPUSD.pro 159
USDCHF.pro 50
EURGBP.pro 45
BTCUSD 29
USDJPY.pro 12
NAS100.fs 12
USDCAD.pro 4
XAUEUR.pro 3
AUDUSD.pro 3
US500 2
NZDUSD.pro 2
XAUGBP.pro 1
USTECH 1
GBPAUD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro -460
EURUSD.pro -170
GBPUSD.pro -74
USDCHF.pro -19
EURGBP.pro -139
BTCUSD -42
USDJPY.pro -7
NAS100.fs -89
USDCAD.pro 0
XAUEUR.pro 5
AUDUSD.pro -2
US500 -17
NZDUSD.pro -11
XAUGBP.pro 0
USTECH -158
GBPAUD.pro 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 9.2K
EURUSD.pro -205
GBPUSD.pro -7.6K
USDCHF.pro 373
EURGBP.pro -522
BTCUSD -209K
USDJPY.pro -691
NAS100.fs -22K
USDCAD.pro -9
XAUEUR.pro 642
AUDUSD.pro -126
US500 -1.7K
NZDUSD.pro -231
XAUGBP.pro 47
USTECH -16K
GBPAUD.pro 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.92 USD
En kötü işlem: -158 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.24 15:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.16 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 478 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 06:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 449 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 11:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 430 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.02 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.29 07:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.16 09:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.26 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.26 10:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.21 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 18:24
Share of days for 80% of growth is too low
