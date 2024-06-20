SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Colorado PRO824
Lucas Fritsch

Colorado PRO824

Lucas Fritsch
0 recensioni
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -70%
Axi-US03-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 358
Profit Trade:
1 793 (76.03%)
Loss Trade:
565 (23.96%)
Best Trade:
58.92 USD
Worst Trade:
-158.35 USD
Profitto lordo:
4 016.01 USD (354 897 pips)
Perdita lorda:
-5 198.83 USD (605 382 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (12.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.42 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
38.11%
Massimo carico di deposito:
100.24%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
1 438 (60.98%)
Short Trade:
920 (39.02%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.50 USD
Profitto medio:
2.24 USD
Perdita media:
-9.20 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-43.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-220.82 USD (3)
Crescita mensile:
-24.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 250.59 USD
Massimale:
1 281.66 USD (240.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.96% (1 084.97 USD)
Per equità:
29.29% (53.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 1722
EURUSD.pro 312
GBPUSD.pro 159
USDCHF.pro 50
EURGBP.pro 45
BTCUSD 29
USDJPY.pro 12
NAS100.fs 12
USDCAD.pro 4
XAUEUR.pro 3
AUDUSD.pro 3
US500 2
NZDUSD.pro 2
XAUGBP.pro 1
USTECH 1
GBPAUD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro -460
EURUSD.pro -170
GBPUSD.pro -74
USDCHF.pro -19
EURGBP.pro -139
BTCUSD -42
USDJPY.pro -7
NAS100.fs -89
USDCAD.pro 0
XAUEUR.pro 5
AUDUSD.pro -2
US500 -17
NZDUSD.pro -11
XAUGBP.pro 0
USTECH -158
GBPAUD.pro 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 9.2K
EURUSD.pro -205
GBPUSD.pro -7.6K
USDCHF.pro 373
EURGBP.pro -522
BTCUSD -209K
USDJPY.pro -691
NAS100.fs -22K
USDCAD.pro -9
XAUEUR.pro 642
AUDUSD.pro -126
US500 -1.7K
NZDUSD.pro -231
XAUGBP.pro 47
USTECH -16K
GBPAUD.pro 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.92 USD
Worst Trade: -158 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.58 USD
Massima perdita consecutiva: -43.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.24 15:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.16 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 478 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 06:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 449 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 11:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 430 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.02 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.29 07:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.16 09:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.26 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.26 10:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.21 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 18:24
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Colorado PRO824
30USD al mese
-70%
0
0
USD
319
USD
90
85%
2 358
76%
38%
0.77
-0.50
USD
77%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.