Negociações:
3 183
Negociações com lucro:
2 355 (73.98%)
Negociações com perda:
828 (26.01%)
Melhor negociação:
185.95 USD
Pior negociação:
-158.35 USD
Lucro bruto:
5 700.74 USD (575 448 pips)
Perda bruta:
-6 741.77 USD (782 618 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (12.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.57 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
40.16%
Depósito máximo carregado:
208.03%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
1 883 (59.16%)
Negociações curtas:
1 300 (40.84%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.33 USD
Lucro médio:
2.42 USD
Perda média:
-8.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-43.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-234.69 USD (20)
Crescimento mensal:
71.54%
Previsão anual:
868.01%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 284.12 USD
Máximo:
1 315.19 USD (247.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.89% (1 034.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.21% (122.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2254
|EURUSD.pro
|376
|GBPUSD.pro
|228
|USDCHF.pro
|66
|AUDCAD.pro
|62
|EURGBP.pro
|45
|NAS100.fs
|39
|BTCUSD
|29
|USDJPY.pro
|23
|GBPJPY.pro
|15
|EURAUD.pro
|12
|NZDCAD.pro
|8
|US500
|6
|USDCAD.pro
|4
|XAUEUR.pro
|3
|AUDUSD.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|2
|XAGUSD.pro
|2
|XAUGBP.pro
|1
|USTECH
|1
|GBPAUD.pro
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|-560
|EURUSD.pro
|-223
|GBPUSD.pro
|-45
|USDCHF.pro
|-22
|AUDCAD.pro
|8
|EURGBP.pro
|-139
|NAS100.fs
|128
|BTCUSD
|-42
|USDJPY.pro
|-10
|GBPJPY.pro
|-2
|EURAUD.pro
|-3
|NZDCAD.pro
|3
|US500
|19
|USDCAD.pro
|0
|XAUEUR.pro
|5
|AUDUSD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|-11
|XAGUSD.pro
|11
|XAUGBP.pro
|0
|USTECH
|-158
|GBPAUD.pro
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|2K
|EURUSD.pro
|-3.2K
|GBPUSD.pro
|-3K
|USDCHF.pro
|286
|AUDCAD.pro
|3.8K
|EURGBP.pro
|-522
|NAS100.fs
|19K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY.pro
|-748
|GBPJPY.pro
|353
|EURAUD.pro
|21
|NZDCAD.pro
|652
|US500
|2.2K
|USDCAD.pro
|-9
|XAUEUR.pro
|642
|AUDUSD.pro
|-126
|GBPCHF.pro
|291
|NZDUSD.pro
|-231
|XAGUSD.pro
|228
|XAUGBP.pro
|47
|USTECH
|-16K
|GBPAUD.pro
|0
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +185.95 USD
Pior negociação: -158 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +12.58 USD
Máxima perda consecutiva: -43.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US03-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
