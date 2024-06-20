SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Colorado PRO824
Lucas Fritsch

Colorado PRO824

Lucas Fritsch
0 comentários
105 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -14%
Axi-US03-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 183
Negociações com lucro:
2 355 (73.98%)
Negociações com perda:
828 (26.01%)
Melhor negociação:
185.95 USD
Pior negociação:
-158.35 USD
Lucro bruto:
5 700.74 USD (575 448 pips)
Perda bruta:
-6 741.77 USD (782 618 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (12.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.57 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
40.16%
Depósito máximo carregado:
208.03%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
1 883 (59.16%)
Negociações curtas:
1 300 (40.84%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.33 USD
Lucro médio:
2.42 USD
Perda média:
-8.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-43.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-234.69 USD (20)
Crescimento mensal:
71.54%
Previsão anual:
868.01%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 284.12 USD
Máximo:
1 315.19 USD (247.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.89% (1 034.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.21% (122.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 2254
EURUSD.pro 376
GBPUSD.pro 228
USDCHF.pro 66
AUDCAD.pro 62
EURGBP.pro 45
NAS100.fs 39
BTCUSD 29
USDJPY.pro 23
GBPJPY.pro 15
EURAUD.pro 12
NZDCAD.pro 8
US500 6
USDCAD.pro 4
XAUEUR.pro 3
AUDUSD.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro 2
XAGUSD.pro 2
XAUGBP.pro 1
USTECH 1
GBPAUD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro -560
EURUSD.pro -223
GBPUSD.pro -45
USDCHF.pro -22
AUDCAD.pro 8
EURGBP.pro -139
NAS100.fs 128
BTCUSD -42
USDJPY.pro -10
GBPJPY.pro -2
EURAUD.pro -3
NZDCAD.pro 3
US500 19
USDCAD.pro 0
XAUEUR.pro 5
AUDUSD.pro -2
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro -11
XAGUSD.pro 11
XAUGBP.pro 0
USTECH -158
GBPAUD.pro 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 2K
EURUSD.pro -3.2K
GBPUSD.pro -3K
USDCHF.pro 286
AUDCAD.pro 3.8K
EURGBP.pro -522
NAS100.fs 19K
BTCUSD -209K
USDJPY.pro -748
GBPJPY.pro 353
EURAUD.pro 21
NZDCAD.pro 652
US500 2.2K
USDCAD.pro -9
XAUEUR.pro 642
AUDUSD.pro -126
GBPCHF.pro 291
NZDUSD.pro -231
XAGUSD.pro 228
XAUGBP.pro 47
USTECH -16K
GBPAUD.pro 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +185.95 USD
Pior negociação: -158 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +12.58 USD
Máxima perda consecutiva: -43.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US03-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Colorado PRO824
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
268
USD
105
87%
3 183
73%
40%
0.84
-0.33
USD
93%
1:100
