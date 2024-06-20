- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
3 183
이익 거래:
2 355 (73.98%)
손실 거래:
828 (26.01%)
최고의 거래:
185.95 USD
최악의 거래:
-158.35 USD
총 수익:
5 700.74 USD (575 448 pips)
총 손실:
-6 741.77 USD (782 618 pips)
연속 최대 이익:
37 (12.58 USD)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
40.16%
최대 입금량:
208.03%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.79
롱(주식매수):
1 883 (59.16%)
숏(주식차입매도):
1 300 (40.84%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.33 USD
평균 이익:
2.42 USD
평균 손실:
-8.14 USD
연속 최대 손실:
23 (-43.01 USD)
연속 최대 손실:
-234.69 USD (20)
월별 성장률:
69.66%
연간 예측:
845.24%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 284.12 USD
최대한의:
1 315.19 USD (247.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.89% (1 034.88 USD)
자본금별:
60.21% (122.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2254
|EURUSD.pro
|376
|GBPUSD.pro
|228
|USDCHF.pro
|66
|AUDCAD.pro
|62
|EURGBP.pro
|45
|NAS100.fs
|39
|BTCUSD
|29
|USDJPY.pro
|23
|GBPJPY.pro
|15
|EURAUD.pro
|12
|NZDCAD.pro
|8
|US500
|6
|USDCAD.pro
|4
|XAUEUR.pro
|3
|AUDUSD.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|2
|XAGUSD.pro
|2
|XAUGBP.pro
|1
|USTECH
|1
|GBPAUD.pro
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|-560
|EURUSD.pro
|-223
|GBPUSD.pro
|-45
|USDCHF.pro
|-22
|AUDCAD.pro
|8
|EURGBP.pro
|-139
|NAS100.fs
|128
|BTCUSD
|-42
|USDJPY.pro
|-10
|GBPJPY.pro
|-2
|EURAUD.pro
|-3
|NZDCAD.pro
|3
|US500
|19
|USDCAD.pro
|0
|XAUEUR.pro
|5
|AUDUSD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|-11
|XAGUSD.pro
|11
|XAUGBP.pro
|0
|USTECH
|-158
|GBPAUD.pro
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|2K
|EURUSD.pro
|-3.2K
|GBPUSD.pro
|-3K
|USDCHF.pro
|286
|AUDCAD.pro
|3.8K
|EURGBP.pro
|-522
|NAS100.fs
|19K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY.pro
|-748
|GBPJPY.pro
|353
|EURAUD.pro
|21
|NZDCAD.pro
|652
|US500
|2.2K
|USDCAD.pro
|-9
|XAUEUR.pro
|642
|AUDUSD.pro
|-126
|GBPCHF.pro
|291
|NZDUSD.pro
|-231
|XAGUSD.pro
|228
|XAUGBP.pro
|47
|USTECH
|-16K
|GBPAUD.pro
|0
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +185.95 USD
최악의 거래: -158 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +12.58 USD
연속 최대 손실: -43.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US03-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
