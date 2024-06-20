시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Colorado PRO824
Lucas Fritsch

Colorado PRO824

Lucas Fritsch
0 리뷰
105
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -14%
Axi-US03-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 183
이익 거래:
2 355 (73.98%)
손실 거래:
828 (26.01%)
최고의 거래:
185.95 USD
최악의 거래:
-158.35 USD
총 수익:
5 700.74 USD (575 448 pips)
총 손실:
-6 741.77 USD (782 618 pips)
연속 최대 이익:
37 (12.58 USD)
연속 최대 이익:
197.57 USD (4)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
40.16%
최대 입금량:
208.03%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.79
롱(주식매수):
1 883 (59.16%)
숏(주식차입매도):
1 300 (40.84%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.33 USD
평균 이익:
2.42 USD
평균 손실:
-8.14 USD
연속 최대 손실:
23 (-43.01 USD)
연속 최대 손실:
-234.69 USD (20)
월별 성장률:
69.66%
연간 예측:
845.24%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 284.12 USD
최대한의:
1 315.19 USD (247.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.89% (1 034.88 USD)
자본금별:
60.21% (122.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.pro 2254
EURUSD.pro 376
GBPUSD.pro 228
USDCHF.pro 66
AUDCAD.pro 62
EURGBP.pro 45
NAS100.fs 39
BTCUSD 29
USDJPY.pro 23
GBPJPY.pro 15
EURAUD.pro 12
NZDCAD.pro 8
US500 6
USDCAD.pro 4
XAUEUR.pro 3
AUDUSD.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro 2
XAGUSD.pro 2
XAUGBP.pro 1
USTECH 1
GBPAUD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.pro -560
EURUSD.pro -223
GBPUSD.pro -45
USDCHF.pro -22
AUDCAD.pro 8
EURGBP.pro -139
NAS100.fs 128
BTCUSD -42
USDJPY.pro -10
GBPJPY.pro -2
EURAUD.pro -3
NZDCAD.pro 3
US500 19
USDCAD.pro 0
XAUEUR.pro 5
AUDUSD.pro -2
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro -11
XAGUSD.pro 11
XAUGBP.pro 0
USTECH -158
GBPAUD.pro 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.pro 2K
EURUSD.pro -3.2K
GBPUSD.pro -3K
USDCHF.pro 286
AUDCAD.pro 3.8K
EURGBP.pro -522
NAS100.fs 19K
BTCUSD -209K
USDJPY.pro -748
GBPJPY.pro 353
EURAUD.pro 21
NZDCAD.pro 652
US500 2.2K
USDCAD.pro -9
XAUEUR.pro 642
AUDUSD.pro -126
GBPCHF.pro 291
NZDUSD.pro -231
XAGUSD.pro 228
XAUGBP.pro 47
USTECH -16K
GBPAUD.pro 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +185.95 USD
최악의 거래: -158 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +12.58 USD
연속 최대 손실: -43.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US03-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.15 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 04:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 21:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 22:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Colorado PRO824
월별 30 USD
-14%
0
0
USD
268
USD
105
87%
3 183
73%
40%
0.84
-0.33
USD
93%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.