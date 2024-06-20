SeñalesSecciones
Lucas Fritsch

Colorado PRO824

Lucas Fritsch
0 comentarios
105 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -14%
Axi-US03-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 183
Transacciones Rentables:
2 355 (73.98%)
Transacciones Irrentables:
828 (26.01%)
Mejor transacción:
185.95 USD
Peor transacción:
-158.35 USD
Beneficio Bruto:
5 700.74 USD (575 448 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 741.77 USD (782 618 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (12.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
197.57 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
40.16%
Carga máxima del depósito:
208.03%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
1 883 (59.16%)
Transacciones Cortas:
1 300 (40.84%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-0.33 USD
Beneficio medio:
2.42 USD
Pérdidas medias:
-8.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-43.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-234.69 USD (20)
Crecimiento al mes:
70.35%
Pronóstico anual:
853.63%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 284.12 USD
Máxima:
1 315.19 USD (247.17%)
Reducción relativa:
De balance:
92.89% (1 034.88 USD)
De fondos:
60.21% (122.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pro 2254
EURUSD.pro 376
GBPUSD.pro 228
USDCHF.pro 66
AUDCAD.pro 62
EURGBP.pro 45
NAS100.fs 39
BTCUSD 29
USDJPY.pro 23
GBPJPY.pro 15
EURAUD.pro 12
NZDCAD.pro 8
US500 6
USDCAD.pro 4
XAUEUR.pro 3
AUDUSD.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro 2
XAGUSD.pro 2
XAUGBP.pro 1
USTECH 1
GBPAUD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pro -560
EURUSD.pro -223
GBPUSD.pro -45
USDCHF.pro -22
AUDCAD.pro 8
EURGBP.pro -139
NAS100.fs 128
BTCUSD -42
USDJPY.pro -10
GBPJPY.pro -2
EURAUD.pro -3
NZDCAD.pro 3
US500 19
USDCAD.pro 0
XAUEUR.pro 5
AUDUSD.pro -2
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro -11
XAGUSD.pro 11
XAUGBP.pro 0
USTECH -158
GBPAUD.pro 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pro 2K
EURUSD.pro -3.2K
GBPUSD.pro -3K
USDCHF.pro 286
AUDCAD.pro 3.8K
EURGBP.pro -522
NAS100.fs 19K
BTCUSD -209K
USDJPY.pro -748
GBPJPY.pro 353
EURAUD.pro 21
NZDCAD.pro 652
US500 2.2K
USDCAD.pro -9
XAUEUR.pro 642
AUDUSD.pro -126
GBPCHF.pro 291
NZDUSD.pro -231
XAGUSD.pro 228
XAUGBP.pro 47
USTECH -16K
GBPAUD.pro 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +185.95 USD
Peor transacción: -158 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +12.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US03-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.15 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 04:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 21:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 22:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Colorado PRO824
30 USD al mes
-14%
0
0
USD
268
USD
105
87%
3 183
73%
40%
0.84
-0.33
USD
93%
1:100
