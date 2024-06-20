- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 183
Прибыльных трейдов:
2 355 (73.98%)
Убыточных трейдов:
828 (26.01%)
Лучший трейд:
185.95 USD
Худший трейд:
-158.35 USD
Общая прибыль:
5 700.74 USD (575 448 pips)
Общий убыток:
-6 741.77 USD (782 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (12.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.57 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
40.16%
Макс. загрузка депозита:
208.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
1 883 (59.16%)
Коротких трейдов:
1 300 (40.84%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
2.42 USD
Средний убыток:
-8.14 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-43.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.69 USD (20)
Прирост в месяц:
70.35%
Годовой прогноз:
853.63%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 284.12 USD
Максимальная:
1 315.19 USD (247.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.89% (1 034.88 USD)
По эквити:
60.21% (122.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2254
|EURUSD.pro
|376
|GBPUSD.pro
|228
|USDCHF.pro
|66
|AUDCAD.pro
|62
|EURGBP.pro
|45
|NAS100.fs
|39
|BTCUSD
|29
|USDJPY.pro
|23
|GBPJPY.pro
|15
|EURAUD.pro
|12
|NZDCAD.pro
|8
|US500
|6
|USDCAD.pro
|4
|XAUEUR.pro
|3
|AUDUSD.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|2
|XAGUSD.pro
|2
|XAUGBP.pro
|1
|USTECH
|1
|GBPAUD.pro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|-560
|EURUSD.pro
|-223
|GBPUSD.pro
|-45
|USDCHF.pro
|-22
|AUDCAD.pro
|8
|EURGBP.pro
|-139
|NAS100.fs
|128
|BTCUSD
|-42
|USDJPY.pro
|-10
|GBPJPY.pro
|-2
|EURAUD.pro
|-3
|NZDCAD.pro
|3
|US500
|19
|USDCAD.pro
|0
|XAUEUR.pro
|5
|AUDUSD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|-11
|XAGUSD.pro
|11
|XAUGBP.pro
|0
|USTECH
|-158
|GBPAUD.pro
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|2K
|EURUSD.pro
|-3.2K
|GBPUSD.pro
|-3K
|USDCHF.pro
|286
|AUDCAD.pro
|3.8K
|EURGBP.pro
|-522
|NAS100.fs
|19K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY.pro
|-748
|GBPJPY.pro
|353
|EURAUD.pro
|21
|NZDCAD.pro
|652
|US500
|2.2K
|USDCAD.pro
|-9
|XAUEUR.pro
|642
|AUDUSD.pro
|-126
|GBPCHF.pro
|291
|NZDUSD.pro
|-231
|XAGUSD.pro
|228
|XAUGBP.pro
|47
|USTECH
|-16K
|GBPAUD.pro
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +185.95 USD
Худший трейд: -158 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +12.58 USD
Макс. убыток в серии: -43.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US03-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
USD
268
USD
USD
105
87%
3 183
73%
40%
0.84
-0.33
USD
USD
93%
1:100