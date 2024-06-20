- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 183
利益トレード:
2 355 (73.98%)
損失トレード:
828 (26.01%)
ベストトレード:
185.95 USD
最悪のトレード:
-158.35 USD
総利益:
5 700.74 USD (575 448 pips)
総損失:
-6 741.77 USD (782 618 pips)
最大連続の勝ち:
37 (12.58 USD)
最大連続利益:
197.57 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
40.16%
最大入金額:
208.03%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
1 883 (59.16%)
短いトレード:
1 300 (40.84%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-0.33 USD
平均利益:
2.42 USD
平均損失:
-8.14 USD
最大連続の負け:
23 (-43.01 USD)
最大連続損失:
-234.69 USD (20)
月間成長:
70.94%
年間予想:
860.80%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 284.12 USD
最大の:
1 315.19 USD (247.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.89% (1 034.88 USD)
エクイティによる:
60.21% (122.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2254
|EURUSD.pro
|376
|GBPUSD.pro
|228
|USDCHF.pro
|66
|AUDCAD.pro
|62
|EURGBP.pro
|45
|NAS100.fs
|39
|BTCUSD
|29
|USDJPY.pro
|23
|GBPJPY.pro
|15
|EURAUD.pro
|12
|NZDCAD.pro
|8
|US500
|6
|USDCAD.pro
|4
|XAUEUR.pro
|3
|AUDUSD.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|2
|XAGUSD.pro
|2
|XAUGBP.pro
|1
|USTECH
|1
|GBPAUD.pro
|1
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|-560
|EURUSD.pro
|-223
|GBPUSD.pro
|-45
|USDCHF.pro
|-22
|AUDCAD.pro
|8
|EURGBP.pro
|-139
|NAS100.fs
|128
|BTCUSD
|-42
|USDJPY.pro
|-10
|GBPJPY.pro
|-2
|EURAUD.pro
|-3
|NZDCAD.pro
|3
|US500
|19
|USDCAD.pro
|0
|XAUEUR.pro
|5
|AUDUSD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|-11
|XAGUSD.pro
|11
|XAUGBP.pro
|0
|USTECH
|-158
|GBPAUD.pro
|0
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|2K
|EURUSD.pro
|-3.2K
|GBPUSD.pro
|-3K
|USDCHF.pro
|286
|AUDCAD.pro
|3.8K
|EURGBP.pro
|-522
|NAS100.fs
|19K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY.pro
|-748
|GBPJPY.pro
|353
|EURAUD.pro
|21
|NZDCAD.pro
|652
|US500
|2.2K
|USDCAD.pro
|-9
|XAUEUR.pro
|642
|AUDUSD.pro
|-126
|GBPCHF.pro
|291
|NZDUSD.pro
|-231
|XAGUSD.pro
|228
|XAUGBP.pro
|47
|USTECH
|-16K
|GBPAUD.pro
|0
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +185.95 USD
最悪のトレード: -158 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +12.58 USD
最大連続損失: -43.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US03-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-14%
0
0
USD
USD
268
USD
USD
105
87%
3 183
73%
40%
0.84
-0.33
USD
USD
93%
1:100