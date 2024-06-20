シグナルセクション
Lucas Fritsch

Colorado PRO824

Lucas Fritsch
レビュー0件
105週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -14%
Axi-US03-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 183
利益トレード:
2 355 (73.98%)
損失トレード:
828 (26.01%)
ベストトレード:
185.95 USD
最悪のトレード:
-158.35 USD
総利益:
5 700.74 USD (575 448 pips)
総損失:
-6 741.77 USD (782 618 pips)
最大連続の勝ち:
37 (12.58 USD)
最大連続利益:
197.57 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
40.16%
最大入金額:
208.03%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
1 883 (59.16%)
短いトレード:
1 300 (40.84%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-0.33 USD
平均利益:
2.42 USD
平均損失:
-8.14 USD
最大連続の負け:
23 (-43.01 USD)
最大連続損失:
-234.69 USD (20)
月間成長:
70.94%
年間予想:
860.80%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 284.12 USD
最大の:
1 315.19 USD (247.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.89% (1 034.88 USD)
エクイティによる:
60.21% (122.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pro 2254
EURUSD.pro 376
GBPUSD.pro 228
USDCHF.pro 66
AUDCAD.pro 62
EURGBP.pro 45
NAS100.fs 39
BTCUSD 29
USDJPY.pro 23
GBPJPY.pro 15
EURAUD.pro 12
NZDCAD.pro 8
US500 6
USDCAD.pro 4
XAUEUR.pro 3
AUDUSD.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro 2
XAGUSD.pro 2
XAUGBP.pro 1
USTECH 1
GBPAUD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pro -560
EURUSD.pro -223
GBPUSD.pro -45
USDCHF.pro -22
AUDCAD.pro 8
EURGBP.pro -139
NAS100.fs 128
BTCUSD -42
USDJPY.pro -10
GBPJPY.pro -2
EURAUD.pro -3
NZDCAD.pro 3
US500 19
USDCAD.pro 0
XAUEUR.pro 5
AUDUSD.pro -2
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro -11
XAGUSD.pro 11
XAUGBP.pro 0
USTECH -158
GBPAUD.pro 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pro 2K
EURUSD.pro -3.2K
GBPUSD.pro -3K
USDCHF.pro 286
AUDCAD.pro 3.8K
EURGBP.pro -522
NAS100.fs 19K
BTCUSD -209K
USDJPY.pro -748
GBPJPY.pro 353
EURAUD.pro 21
NZDCAD.pro 652
US500 2.2K
USDCAD.pro -9
XAUEUR.pro 642
AUDUSD.pro -126
GBPCHF.pro 291
NZDUSD.pro -231
XAGUSD.pro 228
XAUGBP.pro 47
USTECH -16K
GBPAUD.pro 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +185.95 USD
最悪のトレード: -158 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +12.58 USD
最大連続損失: -43.01 USD

2026.01.15 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 04:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 21:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 22:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
