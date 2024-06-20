信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Colorado PRO824
Lucas Fritsch

Colorado PRO824

Lucas Fritsch
0条评论
可靠性
103
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 2%
Axi-US03-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
3 120
盈利交易:
2 304 (73.84%)
亏损交易:
816 (26.15%)
最好交易:
185.95 USD
最差交易:
-158.35 USD
毛利:
5 617.26 USD (566 773 pips)
毛利亏损:
-6 599.18 USD (768 761 pips)
最大连续赢利:
37 (12.58 USD)
最大连续盈利:
197.57 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
38.07%
最大入金加载:
208.03%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
80
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.75
长期交易:
1 830 (58.65%)
短期交易:
1 290 (41.35%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.31 USD
平均利润:
2.44 USD
平均损失:
-8.09 USD
最大连续失误:
23 (-43.01 USD)
最大连续亏损:
-234.69 USD (20)
每月增长:
89.98%
年度预测:
1 091.72%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1 284.12 USD
最大值:
1 315.19 USD (247.17%)
相对跌幅:
结余:
92.89% (1 034.88 USD)
净值:
60.21% (122.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 2234
EURUSD.pro 363
GBPUSD.pro 210
USDCHF.pro 66
AUDCAD.pro 50
EURGBP.pro 45
NAS100.fs 39
BTCUSD 29
USDJPY.pro 23
GBPJPY.pro 15
EURAUD.pro 12
NZDCAD.pro 8
US500 6
USDCAD.pro 4
XAUEUR.pro 3
AUDUSD.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro 2
XAGUSD.pro 2
XAUGBP.pro 1
USTECH 1
GBPAUD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro -590
EURUSD.pro -157
GBPUSD.pro -38
USDCHF.pro -22
AUDCAD.pro 24
EURGBP.pro -139
NAS100.fs 128
BTCUSD -42
USDJPY.pro -10
GBPJPY.pro -2
EURAUD.pro -3
NZDCAD.pro 3
US500 19
USDCAD.pro 0
XAUEUR.pro 5
AUDUSD.pro -2
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro -11
XAGUSD.pro 11
XAUGBP.pro 0
USTECH -158
GBPAUD.pro 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro -34
EURUSD.pro 2.2K
GBPUSD.pro -2.8K
USDCHF.pro 286
AUDCAD.pro 5.4K
EURGBP.pro -522
NAS100.fs 19K
BTCUSD -209K
USDJPY.pro -748
GBPJPY.pro 353
EURAUD.pro 21
NZDCAD.pro 652
US500 2.2K
USDCAD.pro -9
XAUEUR.pro 642
AUDUSD.pro -126
GBPCHF.pro 291
NZDUSD.pro -231
XAGUSD.pro 228
XAUGBP.pro 47
USTECH -16K
GBPAUD.pro 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +185.95 USD
最差交易: -158 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +12.58 USD
最大连续亏损: -43.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US03-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 22:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 14:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 13:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Colorado PRO824
每月30 USD
2%
0
0
USD
487
USD
103
87%
3 120
73%
38%
0.85
-0.31
USD
93%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载