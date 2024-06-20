- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
3 120
盈利交易:
2 304 (73.84%)
亏损交易:
816 (26.15%)
最好交易:
185.95 USD
最差交易:
-158.35 USD
毛利:
5 617.26 USD (566 773 pips)
毛利亏损:
-6 599.18 USD (768 761 pips)
最大连续赢利:
37 (12.58 USD)
最大连续盈利:
197.57 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
38.07%
最大入金加载:
208.03%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
80
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.75
长期交易:
1 830 (58.65%)
短期交易:
1 290 (41.35%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.31 USD
平均利润:
2.44 USD
平均损失:
-8.09 USD
最大连续失误:
23 (-43.01 USD)
最大连续亏损:
-234.69 USD (20)
每月增长:
89.98%
年度预测:
1 091.72%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1 284.12 USD
最大值:
1 315.19 USD (247.17%)
相对跌幅:
结余:
92.89% (1 034.88 USD)
净值:
60.21% (122.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2234
|EURUSD.pro
|363
|GBPUSD.pro
|210
|USDCHF.pro
|66
|AUDCAD.pro
|50
|EURGBP.pro
|45
|NAS100.fs
|39
|BTCUSD
|29
|USDJPY.pro
|23
|GBPJPY.pro
|15
|EURAUD.pro
|12
|NZDCAD.pro
|8
|US500
|6
|USDCAD.pro
|4
|XAUEUR.pro
|3
|AUDUSD.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|2
|XAGUSD.pro
|2
|XAUGBP.pro
|1
|USTECH
|1
|GBPAUD.pro
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|-590
|EURUSD.pro
|-157
|GBPUSD.pro
|-38
|USDCHF.pro
|-22
|AUDCAD.pro
|24
|EURGBP.pro
|-139
|NAS100.fs
|128
|BTCUSD
|-42
|USDJPY.pro
|-10
|GBPJPY.pro
|-2
|EURAUD.pro
|-3
|NZDCAD.pro
|3
|US500
|19
|USDCAD.pro
|0
|XAUEUR.pro
|5
|AUDUSD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|-11
|XAGUSD.pro
|11
|XAUGBP.pro
|0
|USTECH
|-158
|GBPAUD.pro
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|-34
|EURUSD.pro
|2.2K
|GBPUSD.pro
|-2.8K
|USDCHF.pro
|286
|AUDCAD.pro
|5.4K
|EURGBP.pro
|-522
|NAS100.fs
|19K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY.pro
|-748
|GBPJPY.pro
|353
|EURAUD.pro
|21
|NZDCAD.pro
|652
|US500
|2.2K
|USDCAD.pro
|-9
|XAUEUR.pro
|642
|AUDUSD.pro
|-126
|GBPCHF.pro
|291
|NZDUSD.pro
|-231
|XAGUSD.pro
|228
|XAUGBP.pro
|47
|USTECH
|-16K
|GBPAUD.pro
|0
- 入金加载
- 提取
最好交易: +185.95 USD
最差交易: -158 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +12.58 USD
最大连续亏损: -43.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US03-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
