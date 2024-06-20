SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Colorado PRO824
Lucas Fritsch

Colorado PRO824

Lucas Fritsch
0 reviews
105 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 -14%
Axi-US03-Live
1:100
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 183
Profit Trades:
2 355 (73.98%)
Loss Trades:
828 (26.01%)
Best trade:
185.95 USD
Worst trade:
-158.35 USD
Gross Profit:
5 700.74 USD (575 448 pips)
Gross Loss:
-6 741.77 USD (782 618 pips)
Maximum consecutive wins:
37 (12.58 USD)
Maximal consecutive profit:
197.57 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
40.16%
Max deposit load:
208.03%
Latest trade:
23 hours ago
Trades per week:
39
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
-0.79
Long Trades:
1 883 (59.16%)
Short Trades:
1 300 (40.84%)
Profit Factor:
0.85
Expected Payoff:
-0.33 USD
Average Profit:
2.42 USD
Average Loss:
-8.14 USD
Maximum consecutive losses:
23 (-43.01 USD)
Maximal consecutive loss:
-234.69 USD (20)
Monthly growth:
71.54%
Annual Forecast:
868.01%
Algo trading:
87%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 284.12 USD
Maximal:
1 315.19 USD (247.17%)
Relative drawdown:
By Balance:
92.89% (1 034.88 USD)
By Equity:
60.21% (122.18 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.pro 2254
EURUSD.pro 376
GBPUSD.pro 228
USDCHF.pro 66
AUDCAD.pro 62
EURGBP.pro 45
NAS100.fs 39
BTCUSD 29
USDJPY.pro 23
GBPJPY.pro 15
EURAUD.pro 12
NZDCAD.pro 8
US500 6
USDCAD.pro 4
XAUEUR.pro 3
AUDUSD.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro 2
XAGUSD.pro 2
XAUGBP.pro 1
USTECH 1
GBPAUD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro -560
EURUSD.pro -223
GBPUSD.pro -45
USDCHF.pro -22
AUDCAD.pro 8
EURGBP.pro -139
NAS100.fs 128
BTCUSD -42
USDJPY.pro -10
GBPJPY.pro -2
EURAUD.pro -3
NZDCAD.pro 3
US500 19
USDCAD.pro 0
XAUEUR.pro 5
AUDUSD.pro -2
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro -11
XAGUSD.pro 11
XAUGBP.pro 0
USTECH -158
GBPAUD.pro 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 2K
EURUSD.pro -3.2K
GBPUSD.pro -3K
USDCHF.pro 286
AUDCAD.pro 3.8K
EURGBP.pro -522
NAS100.fs 19K
BTCUSD -209K
USDJPY.pro -748
GBPJPY.pro 353
EURAUD.pro 21
NZDCAD.pro 652
US500 2.2K
USDCAD.pro -9
XAUEUR.pro 642
AUDUSD.pro -126
GBPCHF.pro 291
NZDUSD.pro -231
XAGUSD.pro 228
XAUGBP.pro 47
USTECH -16K
GBPAUD.pro 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +185.95 USD
Worst trade: -158 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 20
Maximal consecutive profit: +12.58 USD
Maximal consecutive loss: -43.01 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US03-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.01.15 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 04:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 21:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 22:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Colorado PRO824
30 USD per month
-14%
0
0
USD
268
USD
105
87%
3 183
73%
40%
0.84
-0.33
USD
93%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.