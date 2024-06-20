SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Colorado PRO824
Lucas Fritsch

Colorado PRO824

Lucas Fritsch
0 avis
90 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -70%
Axi-US03-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 358
Bénéfice trades:
1 793 (76.03%)
Perte trades:
565 (23.96%)
Meilleure transaction:
58.92 USD
Pire transaction:
-158.35 USD
Bénéfice brut:
4 016.01 USD (354 897 pips)
Perte brute:
-5 198.83 USD (605 382 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (12.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.42 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
38.11%
Charge de dépôt maximale:
100.24%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.92
Longs trades:
1 438 (60.98%)
Courts trades:
920 (39.02%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-0.50 USD
Bénéfice moyen:
2.24 USD
Perte moyenne:
-9.20 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-43.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-220.82 USD (3)
Croissance mensuelle:
-24.18%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 250.59 USD
Maximal:
1 281.66 USD (240.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.96% (1 084.97 USD)
Par fonds propres:
29.29% (53.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 1722
EURUSD.pro 312
GBPUSD.pro 159
USDCHF.pro 50
EURGBP.pro 45
BTCUSD 29
USDJPY.pro 12
NAS100.fs 12
USDCAD.pro 4
XAUEUR.pro 3
AUDUSD.pro 3
US500 2
NZDUSD.pro 2
XAUGBP.pro 1
USTECH 1
GBPAUD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro -460
EURUSD.pro -170
GBPUSD.pro -74
USDCHF.pro -19
EURGBP.pro -139
BTCUSD -42
USDJPY.pro -7
NAS100.fs -89
USDCAD.pro 0
XAUEUR.pro 5
AUDUSD.pro -2
US500 -17
NZDUSD.pro -11
XAUGBP.pro 0
USTECH -158
GBPAUD.pro 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 9.2K
EURUSD.pro -205
GBPUSD.pro -7.6K
USDCHF.pro 373
EURGBP.pro -522
BTCUSD -209K
USDJPY.pro -691
NAS100.fs -22K
USDCAD.pro -9
XAUEUR.pro 642
AUDUSD.pro -126
US500 -1.7K
NZDUSD.pro -231
XAUGBP.pro 47
USTECH -16K
GBPAUD.pro 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.92 USD
Pire transaction: -158 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +12.58 USD
Perte consécutive maximale: -43.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US03-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.24 15:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.16 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 478 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 06:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 449 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 11:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 430 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.02 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.29 07:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.16 09:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.26 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.26 10:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.21 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 18:24
Share of days for 80% of growth is too low
