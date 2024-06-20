SignaleKategorien
Lucas Fritsch

Colorado PRO824

Lucas Fritsch
0 Bewertungen
105 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -14%
Axi-US03-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 183
Gewinntrades:
2 355 (73.98%)
Verlusttrades:
828 (26.01%)
Bester Trade:
185.95 USD
Schlechtester Trade:
-158.35 USD
Bruttoprofit:
5 700.74 USD (575 448 pips)
Bruttoverlust:
-6 741.77 USD (782 618 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (12.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.57 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
40.16%
Max deposit load:
208.03%
Letzter Trade:
24 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.79
Long-Positionen:
1 883 (59.16%)
Short-Positionen:
1 300 (40.84%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-43.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-234.69 USD (20)
Wachstum pro Monat :
71.54%
Jahresprognose:
868.01%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 284.12 USD
Maximaler:
1 315.19 USD (247.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.89% (1 034.88 USD)
Kapital:
60.21% (122.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 2254
EURUSD.pro 376
GBPUSD.pro 228
USDCHF.pro 66
AUDCAD.pro 62
EURGBP.pro 45
NAS100.fs 39
BTCUSD 29
USDJPY.pro 23
GBPJPY.pro 15
EURAUD.pro 12
NZDCAD.pro 8
US500 6
USDCAD.pro 4
XAUEUR.pro 3
AUDUSD.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro 2
XAGUSD.pro 2
XAUGBP.pro 1
USTECH 1
GBPAUD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro -560
EURUSD.pro -223
GBPUSD.pro -45
USDCHF.pro -22
AUDCAD.pro 8
EURGBP.pro -139
NAS100.fs 128
BTCUSD -42
USDJPY.pro -10
GBPJPY.pro -2
EURAUD.pro -3
NZDCAD.pro 3
US500 19
USDCAD.pro 0
XAUEUR.pro 5
AUDUSD.pro -2
GBPCHF.pro 3
NZDUSD.pro -11
XAGUSD.pro 11
XAUGBP.pro 0
USTECH -158
GBPAUD.pro 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 2K
EURUSD.pro -3.2K
GBPUSD.pro -3K
USDCHF.pro 286
AUDCAD.pro 3.8K
EURGBP.pro -522
NAS100.fs 19K
BTCUSD -209K
USDJPY.pro -748
GBPJPY.pro 353
EURAUD.pro 21
NZDCAD.pro 652
US500 2.2K
USDCAD.pro -9
XAUEUR.pro 642
AUDUSD.pro -126
GBPCHF.pro 291
NZDUSD.pro -231
XAGUSD.pro 228
XAUGBP.pro 47
USTECH -16K
GBPAUD.pro 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +185.95 USD
Schlechtester Trade: -158 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -43.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US03-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.15 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 04:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 21:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 22:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
