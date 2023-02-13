SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RMPH31
Zhang Jun Hao

RMPH31

Zhang Jun Hao
0 inceleme
Güvenilirlik
144 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 90%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 277
Kârla kapanan işlemler:
2 476 (75.55%)
Zararla kapanan işlemler:
801 (24.44%)
En iyi işlem:
3 663.21 USD
En kötü işlem:
-1 699.41 USD
Brüt kâr:
115 673.47 USD (2 004 151 pips)
Brüt zarar:
-92 372.42 USD (2 277 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (299.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 038.05 USD (56)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
83.66%
Maks. mevduat yükü:
43.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
1 552 (47.36%)
Satış işlemleri:
1 725 (52.64%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
7.11 USD
Ortalama kâr:
46.72 USD
Ortalama zarar:
-115.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-13 358.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 358.06 USD (12)
Aylık büyüme:
2.86%
Yıllık tahmin:
34.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17 630.24 USD
Maksimum:
18 450.16 USD (331.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.35% (17 769.42 USD)
Varlığa göre:
57.16% (15 192.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 735
USDNOK 679
NZDCAD 642
AUDNZD 542
USDCAD 451
AUDUSD 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 17K
USDNOK -19K
NZDCAD 15K
AUDNZD 7.6K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 25K
USDNOK -325K
NZDCAD 22K
AUDNZD 7.8K
USDCAD -8.8K
AUDUSD 6.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 663.21 USD
En kötü işlem: -1 699 USD
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +299.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 358.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RadexMarkets-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.21 × 628
İnceleme yok
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.08 09:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 681 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.24 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RMPH31
Ayda 30 USD
90%
0
0
USD
63K
USD
144
100%
3 277
75%
84%
1.25
7.11
USD
68%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

