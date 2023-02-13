SegnaliSezioni
Zhang Jun Hao

RMPH31

Zhang Jun Hao
0 recensioni
Affidabilità
144 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 90%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 277
Profit Trade:
2 476 (75.55%)
Loss Trade:
801 (24.44%)
Best Trade:
3 663.21 USD
Worst Trade:
-1 699.41 USD
Profitto lordo:
115 673.47 USD (2 004 151 pips)
Perdita lorda:
-92 372.42 USD (2 277 178 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (299.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 038.05 USD (56)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
83.66%
Massimo carico di deposito:
43.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
1 552 (47.36%)
Short Trade:
1 725 (52.64%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
7.11 USD
Profitto medio:
46.72 USD
Perdita media:
-115.32 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-13 358.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 358.06 USD (12)
Crescita mensile:
3.06%
Previsione annuale:
38.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17 630.24 USD
Massimale:
18 450.16 USD (331.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.35% (17 769.42 USD)
Per equità:
57.16% (15 192.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 735
USDNOK 679
NZDCAD 642
AUDNZD 542
USDCAD 451
AUDUSD 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 17K
USDNOK -19K
NZDCAD 15K
AUDNZD 7.6K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 25K
USDNOK -325K
NZDCAD 22K
AUDNZD 7.8K
USDCAD -8.8K
AUDUSD 6.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 663.21 USD
Worst Trade: -1 699 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +299.31 USD
Massima perdita consecutiva: -13 358.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.21 × 628
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.